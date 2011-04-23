Приказы министров Республики Казахстан

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан г. Астана от 6 апреля 2011 года № 26Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации, учете, в том числе в электронном формате, и рассмотрении заявлений, сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях, происшествияхПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 26 февраля 2011 года № 93Об утверждении Правил продления сроков службы грузовых и пассажирских вагонов и тягового подвижного составаПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 23 ноября 2010 года № 907Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения
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