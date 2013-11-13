Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 6 августа 2013 года № 457 Об утверждении Правил приема квалификационных экзаменов для присвоения квалификации судебно-медицинского, судебно- психиатрического, судебно-наркологического эксперта на право производства определенного вида судебной экспертизы Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 27 декабря 2012 года № 901 Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача документов о прохождении подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения» Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 9 октября 2013 года № 590 Об утверждении Положения о военно-врачебной комиссии Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 6 августа 2013 года № 604 О внесении изменений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года № 366-I «Об утверждении Требований к режиму работы железнодорожных станций» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 6 августа 2013 года № 605 О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 3 августа 2012 года № 490 «Об утверждении Методики определения класса железнодорожных вокзалов» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 6 августа 2013 года № 607 О внесении изменений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 июля 2004 года № 283-I «Об утверждении Правил открытия и закрытия железнодорожных станций для выполнения всех или отдельных операций» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 23 августа 2013 года № 653 О внесении дополнения в приказ исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 359 «Об утверждении Правил выдачи и оснований для отказа в выдаче разрешений на выполнение международных нерегулярных полетов» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 18 сентября 2013 года № 725 Об утверждении Перечня железнодорожных вокзалов согласно их классу Совместный приказ Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 27 июня 2013 года № 292 г. Астана Министерство регионального развития Республики Казахстан 18 июля 2013 года № 141/нқ г. Астана «Об утверждении Критериев оценки степени рисков и форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства в области пожарной, промышленной безопасности и гражданской обороны» Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 24 апреля 2013 года № 150 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования Содержание - скачать
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