Приказы

Приказы
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Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 11 апреля 2018 года № 147
О внесении изменений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 января 2017 года № 33 «Об утверждении Правил кредитования/микрокредитования в городах и Правил гарантирования по кредитам/микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями/банками второго уровня в городах»

Приказ исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 24 ноября 2017 года № 593
Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием»

Приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2018 года № 126
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний»

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 2 апреля 2018 года № 142
Об утверждении Правил проведения медико-биологических экспериментов, доклинических (неклинических) и клинических исследований, а также требований к доклиническим и клиническим базам

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 21 ноября 2017 года № 856
О внесении изменения в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 401 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере медицинской деятельности»

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 25 декабря 2017 года № 994
Об утверждении Инструкции по организации оказания медицинской помощи по туберкулезу

Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана от 19 февраля 2018 года № 54
О внесении дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности»

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