Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 3 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-9О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 28 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-20О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»
Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана от 29 августа 2018 года № 381О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 236 «Об утверждении Правил назначения, исчисления (определения), перерасчета размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, а также их осуществления»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 30 июля 2018 года № 161О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом
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