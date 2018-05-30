Приказы

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 4 мая 2018 года № 513
О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 12 января 2018 года № 30
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 февраля 2018 года № 149
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 16 апреля 2018 года № 154
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ
О внесении изменений в совместный приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 515 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 августа 2017 года № 302 «Об утверждении перечня услуг (работ) аэродромного и наземного обслуживания, входящих в состав аэропортовской деятельности»

Приказ исполняющего обязанности министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 апреля 2018 года № 126
Об утверждении перечня налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в рамках контракта на недропользование, обороты по реализации нестабильного конденсата которых с территории Республики Казахстан на территорию других государств – членов Евразийского экономического союза облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 18 апреля 2018 года № 129
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 217 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 апреля 2018 года № 149
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 301 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области охраны окружающей среды»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 2 апреля 2018 года № 123
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2017 года № 541
Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)

