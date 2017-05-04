Приказы
Приказы
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
О завершении 2016–2017 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
Об утверждении форм учета племенной продукции (материала) по отраслям животноводства

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Об утверждении Правил радиотехнического обеспечения полетов и авиационной радиосвязи в гражданской авиации

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Об утверждении Типового договора организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Об утверждении Правил электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан

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Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

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