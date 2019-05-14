Приказ Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан г. Нур-Султан от 18 апреля 2019 года № 356 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469 О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»