Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 30 ноября 2018 года № 871
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 329 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 7 ноября 2018 года № 451
О внесении изменения в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 марта 2017 года № 115 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов»
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