Приказы Республики Казахстан

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 3 июня 2011 года № 06-3/306О мерах по реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 221Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 12 июля 2011 года № 305«О внесении изменений в приказ и.о. министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности»Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан г. Астана 30 марта 2011 г. № 134Об утверждении Правил пребывания оралманов и членов их семей в центре временного размещенияПриказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 19 мая 2011 года № 203Об утверждении Правил государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилюПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 2 февраля 2011 года № 42Об утверждении Правил классификации железнодорожных путей
Содержание - скачать