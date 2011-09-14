Приказы Республики Казахстан

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 марта 2011 года № 139
Об утверждении типового договора на оказание услуг аэроклубомПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 15 июля 2011 г. № 437
О внесении изменений и дополнений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2010 года № 465 «Об утверждении Правил выдачи удостоверения члена экипажа лицам летного состава, кабинного экипажа, инженерно-техническому составу, обеспечивающему техническое сопровождение полетов, имеющим действующие свидетельства авиационного персонала, и персоналу, обеспечивающему безопасность воздушного судна в полете»Совместный приказМинистерство сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 30 июня 2011 года № 18-02/366
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан г. Астана от 2 августа 2011 года № 228Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области ветеринарии
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