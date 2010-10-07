Приказы Республики Казахстан

Приказы
Приказ министра связи и информации Республики Казахстан от 11 августа 2010 года № 180 Об утверждении форм заявок о регистрации электронных информационных ресурсов и информационных систем Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 587 Об утверждении санитарных правил к объектам железнодорожного транспорта и условиям перевозки грузов Приказ министра финансов Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 415 Об утверждении формы предписания (указания) на проведение осмотра помещений и территорий Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 марта 2010 года № 194 О внесении изменений и дополнений в приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2004 года № 632 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм» Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 апреля 2010 года № 263 О мерах по совершенствованию оказания сурдологической помощи населению Республики Казахстан Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2010 года № 451 О внесении изменения в приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 799 «Об утверждении предельных объемов стационарной помощи» Содержание - скачать