Приказы Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907
Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохраненияПриказ председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 26 января 2011 года № 189
О таможенном реестре объектов интеллектуальной собственностиПриказ председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 257
О таможенном реестре объектов интеллектуальной собственностиПриказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 год № 126
Об утверждении Типового положения о диссертационном советеПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 августа 2010 года № 361
О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 августа 2007 года № 340 «Об утверждении Правил осуществления контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания»
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