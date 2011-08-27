Приказы Республики Казахстан

Приказ министра Внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 23 мая 2011 года № 231Об утверждении Правил проведения мероприятий по установлению личности в приемниках-распределителях органов внутренних делПриказ министра Внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 23 мая 2011 года № 232Об утверждении Правил организации деятельности специальных приемников органов внутренних делПриказ министра Внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 23 мая 2011 года № 233Об утверждении Правил организации деятельности приемников-распределителей органов внутренних делПриказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 30 мая 2011 года № 283Об утверждении Правил поступления на службу в таможенные органы Республики Казахстан вне конкурсного отбора
Содержание - скачать