Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 26 марта 2015 года № 350Об утверждении Правил электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики КазахстанПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 376Об утверждении методики оценки соответствия нормам годности аэродромов (вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судовПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 394Об утверждении нормативов энергопотребленияПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 404Об утверждении учебных программ и планов в области энергосбережения и повышения энергоэффективностиПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 421Об утверждении образцов профессионального диплома, подтверждения профессионального диплома, Правил выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессионального диплома, подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения, а также квалификационных требований, предъявляемых к членам экипажа судна
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 495Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере туризмаПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 500Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактовПриказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 июня 2015 года № 384Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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