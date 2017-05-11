Приказы

Приказы
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Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 26 марта 2015 года № 350
Об утверждении Правил электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 376
Об утверждении методики оценки соответствия нормам годности аэродромов (вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 394
Об утверждении нормативов энергопотребления

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 404
Об утверждении учебных программ и планов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 421
Об утверждении образцов профессионального диплома, подтверждения профессионального диплома, Правил выдачи, приостановления срока действия, изъятия профессионального диплома, подтверждения профессионального диплома, льготного разрешения, а также квалификационных требований, предъявляемых к членам экипажа судна

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 495
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере туризма

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 500
Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 июня 2015 года № 384
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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