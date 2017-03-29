Приказы

Приказы
769
Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан
«Об утверждении отчета формы № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» и Инструкции по его составлению и формированию

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
«Об утверждении регламентов электронных государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, взрывчатых материалов»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
О внесении изменений в приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276 «Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
Об утверждении формы актов государственных инспекторов

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных «Сведения о пожарах, запрашиваемых из территориальных органов Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
Об утверждении натуральных норм расквартирования воинских частей и Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
Об утверждении Инструкции по формированию Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также внесению в него сведений

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

Содержание - скачать

Популярное

Все
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
Сегодня – День семьи
Президент поздравил Папу Римского с юбилеем
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]