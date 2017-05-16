Приказы

Приказы
776
Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2017 года № 14
О внесении изменения в приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 346 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности Республики Казахстан»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 376
Об утверждении методики оценки соответствия нормам годности аэродромов (вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судов

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 460
Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 501
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 502
Об утверждении Правил организации перевозок пассажиров в межобластном и международном сообщениях

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 503
Об утверждении Правил доступа к автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками и технологического взаимодействия при организации продажи проездных документов (билетов)

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 506
Об утверждении Правил утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 508
Об утверждении Правил технической эксплуатации судов внутреннего водного плавания

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 509
Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сертификата органа обслуживания воздушного движения аэронавигационной организации»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 510
Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сертификата службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэронавигационной организации»

Содержание - скачать

Популярное

Все
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Многосторонний авторитет Казахстана
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Хайретдин и Ахмет
Республика должна полностью обеспечивать себя базовыми видами продовольствия
Оплата за проезд чуть не стала громким судебным разбирательством
Как IT-технологии отразились на уровне жизни граждан
Детский лагерь построили в Аулиекольском районе
Boa sorte, казахстанцы!
В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом
Перспективы сотрудничества с Женской организацией ОИС обсудили в МКИ
Слушать и быть услышанными
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Хищения из «Qarmet»: Ахметжанов и Чижевский объявлены в розыск
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Капитанская дочка – сноха казахского народа
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Наступила эпоха «средних держав»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]