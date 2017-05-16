Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2017 года № 14О внесении изменения в приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 346 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности Республики Казахстан»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 376Об утверждении методики оценки соответствия нормам годности аэродромов (вертодромов) к эксплуатации гражданских воздушных судовПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 460Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 501Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсамиПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 502Об утверждении Правил организации перевозок пассажиров в межобластном и международном сообщенияхПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 503Об утверждении Правил доступа к автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками и технологического взаимодействия при организации продажи проездных документов (билетов)
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 506Об утверждении Правил утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатацииПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 508Об утверждении Правил технической эксплуатации судов внутреннего водного плаванияПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 509Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сертификата органа обслуживания воздушного движения аэронавигационной организации»Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 510Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сертификата службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэронавигационной организации»
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