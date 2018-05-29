Приказы
Приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
г. Астана от 16 марта 2018 года № 45/НҚ
Об утверждении Правил передачи резервных копий электронных информационных ресурсов на единую платформу резервного хранения электронных информационных ресурсов
Приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2018 года № 48/НҚ
Об утверждении Правил обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами обеспечения информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 6 апреля 2018 года № 267
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 220 «О мерах по совершенствованию деятельности подразделений следствия, дознания и военно-следственных подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан»
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 14 марта 2018 года № 110
О внесении изменений в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 октября 2015 года № 809 «Об утверждении Стандарта организации оказания неврологической помощи в Республике Казахстан»
Приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2018 года № 126
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний»
Содержание - скачать
г. Астана от 16 марта 2018 года № 45/НҚ
Об утверждении Правил передачи резервных копий электронных информационных ресурсов на единую платформу резервного хранения электронных информационных ресурсов
Приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2018 года № 48/НҚ
Об утверждении Правил обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами обеспечения информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 6 апреля 2018 года № 267
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 220 «О мерах по совершенствованию деятельности подразделений следствия, дознания и военно-следственных подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан»
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 14 марта 2018 года № 110
О внесении изменений в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 октября 2015 года № 809 «Об утверждении Стандарта организации оказания неврологической помощи в Республике Казахстан»
Приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2018 года № 126
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний»
Содержание - скачать