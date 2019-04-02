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Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
город Алматы 31 января 2019 года № 12
О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 7 февраля 2019 года № 26
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469
О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»

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