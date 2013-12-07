На своем личном примере я убедилась: только от каждого из нас зависит, как использовать предоставленные государством возможности. Мне в свое время посчастливилось обучаться в университете по государственному гранту, и это вполне реально для каждого. Главное – прикладывать максимум усилий. И не только для получения образования. Трудолюбие и упорство могут гарантировать дальнейшее успешное трудоустройство.

Особенно приятно осознавать, что моя работа мне действительно по душе. Своим ежедневным трудом мы вносим лепту в процесс воспитания студентов государственного университета им. Шакарима, которым в ближайшем будущем предстоит выбор профессионального пути, и от того, какие знания и навыки они получат в стенах вуза, и будет зависеть их дальнейшая жизненная позиция.

Бахыт НУСУРБАЕВА, ведущий специалист отдела воспитательной работы и молодежной политики университета им. Шакарима, Семей