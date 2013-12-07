Прикладывать максимум усилий

Общество
613

49На своем личном примере я убедилась: только от каждого из нас зависит, как использовать предоставленные государством возможности. Мне в свое время посчастливилось обучаться в университете по государственному гранту, и это вполне реально для каждого. Главное – прикладывать максимум усилий. И не только для получения образования. Трудолюбие и упорство могут гарантировать дальнейшее успешное трудоустройство.

Особенно приятно осознавать, что моя работа мне действительно по душе. Своим ежедневным трудом мы вносим лепту в процесс воспитания студентов государственного университета им. Шакарима, которым в ближайшем будущем предстоит выбор профессионального пути, и от того, какие знания и навыки они получат в стенах вуза, и будет зависеть их дальнейшая жизненная позиция.

Бахыт НУСУРБАЕВА, ведущий специалист отдела воспитательной работы и молодежной политики университета им. Шакарима, Семей

Популярное

Все
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Местные паблики всколыхнула новость: на дорогах Жетысу начинают функционировать новые камеры автоматической системы фиксации VIDAR
Двумя причинами – субботниками и недобросовестностью граждан – объясняют в Костанае переполненные до отвала мусорные площадки
В Атырау горожане заявляют, что двукратное повышение ставок сбора за вывоз мусора вряд ли отразится на качестве услуги
«Беспредел» совершенства
В Уральске на детской площадке снова ЧП: катаясь на горке, семилетний мальчик потерял половину мизинца
Неприятный запах, который источает биопруд на окраине Петропавловска, вновь поднял волну возмущения со стороны жителей областного центра
В социальных сетях рекламировали капсулы для похудения, содержащие опасное вещество
Закопали в песок миллиарды
Казахстан развивается в верном направлении – таково мнение 72% участников нового социсследования КИСИ
Хранить наследие независимости
Солдат вернулся на родину
В гости к прошлому
Шанс для спасения мегаполиса
Тушат в авральном режиме
Груз безответственности?
Для очистки каналов
Путешествуя с домброй
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Грибникам налог прописан
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане

Читайте также

Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Мин…
С 15 мая начнется приём заявок на получение грантов для реа…
Казахстан развивается в верном направлении – таково мнение …
В социальных сетях рекламировали капсулы для похудения, сод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]