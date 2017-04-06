​Приклеил пластырь и сыт

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Валентина Фиронова

Еду, возможно, и нужно спасать, но так ли уж она спасительна для нас самих? Ведь «синтетическая еда» отнюдь не выдумка фантастов. Откуда сия напасть?

Главная причина паники ученых – растущее население земного шара. К 2030 году оно может достичь 8,5 млрд человек, что потребует увеличить доступность продовольствия на 60 процентов. Второй тревожный фактор – климатические изменения. «Нам необходимо производить больше еды, но 24 процента всех территорий, используемых под сельское хозяйство, истощены», – заявляет директор оксфордской программы «Еда будущего» Чарльз Гадфрай.

Выход – производить более питательные продукты с наименьшей затратой ресурсов. Искусственное мясо уже на подходе. Котлета из пробирки – давняя мечта не только вегетарианцев, но и экологов. Ведь на производство таких бифштексов нужно гораздо меньше ресурсов. Если при откорме бычка на производство калории мяса приходится потратить 23 калории растительной пищи, то в пробирке – всего три. Воды для искусственной говядины требуется в 10 раз меньше, чем для натуральной. Площадей – в 100 раз меньше. Это расчеты калифорнийской компании Memphis Meats, в планах которой – производство искусственно выращенной говядины, свинины и курятины.

В прошлом году калифорнийцы представили на суд общественности первый искусственный тефтель. Пока это дорогое удовольствие – 18 тысяч долларов за штуку. Но это уже гораздо лучше, чем первый в истории бургер из пробирки, выращенный пять лет назад в Голландии, – тот стоил 330 тысяч долларов. Теперь создатель этого деликатеса Марк Пост основал компанию Mosa Meat и обещает через несколько лет выдавать на рынок котлеты по 11 долларов за штуку. Другое перспективное направление – водоросли. В одной американской компании появился новый их вид, который при жарке становится очень похожим по вкусу на бекон. Эта же компания уже начала производство спагетти из водорослей. Но еще более ценный кладезь питательных веществ – насекомые. В Китае, Юго-Восточной Азии и африканских странах это поняли уже давно.

Новые продукты уже входят в жизнь, и вполне вероятно, кому-то даже и понравятся. В Сан-Франциско, например, появился бургерный робот, который вполне может заменить кухню небольшого ресторанчика быстрого питания. В контейнеры робота загружают сыр, фарш, овощи, а автомат сам режет, жарит и сервирует. На один бургер в среднем уходит 10 секунд. Ешь – не хочу.

Не без успеха в кулинарии пытаются использовать и трехмерную печать. Особенно хорошо удаются печенье и шоколад. Но это что! Ученые уже приступили к разработке пластыря, который передает под кожу питательные вещества. Он снабжен чипом, анализирующим потребности организма, и высвобождает питательные компоненты из своего запаса. Пластырь поможет бороться с усталостью или чувством голода, когда нет времени на еду. И у плиты парится не придется, и мытьем посуды заниматься не надо.

Вегетарианцы, веганы, сыроеды, фрукторианцы, праноеды… Одни просто не едят мясо, другие – еще сыр и яйца, третьи почему-то исключают мед, четвертым чем-то не угодили «агрессивные» лук и чеснок, а кто-то и вовсе без еды, если верить на слово, может жить месяцами. Однако самым скандальным из всех подобных образов жизни, пожалуй, считается фриганизм – питание на помойках, но не как способ выжить, а как осознанный выбор – давать выброшенным вещам и продуктам второй шанс. Выбор действительно на все вкусы. Не растеряться бы! 

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