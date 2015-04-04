Свежий выпуск Приключения Али и Айи Аида АХМЕТОВА

Цель акции – поддержка отечественной анимации, а участие в ней приняли воспитанники алматинского детского дома. Ребята рисовали и разукрашивали героев мульфильма «Али и Айя», транслируемого на телеканале. 20-серийный современный мультцикл «Али и Айя», созданный в формате 3D, нравится и детям, и их родителям. Яркий, увлекательный, он помогает развивать кругозор, мышление, знакомит с окружающим миром, учит навыкам общения. В производстве мультцикла приняли участие известные аниматоры, специалисты международного уровня.

Герои мультика посещают аул, где живут их дедушка и бабушка. Им все интересно, и они задают множество вопросов. В каждой серии происходит знакомство с культурным наследием казахского народа – обычаями и традициями, национальными инструментами, играми, предметами быта. Мультцикл помогает раскрыть тайны природы, дошколятам – изучить буквы и цифры. Маленькие зрители вместе с героями мультфильма поют песни и повторяют элементы национальных танцев и в конце каждой серии разучивают новую песню.



