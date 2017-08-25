​Приключения казахстанцев в Китае

Что такое КНР? У каждого свои представления об этой стране. Кто-то вспоминает Великую Китайскую стену, для других – это символ урбанизации, третьи покорены культурой древней страны. Но, конечно, для любого становится открытием, когда эти разрозненные пазлы укладываются в единую картину мира, а Поднебесная предстает в совершенно ином виде, нежели представлялось.

Не так давно и мне представилась возможность познакомиться с этой страной поближе в рамках пресс-тура, организованного для казахстанских журналистов посольством КНР в РК.

Родина бумаги и пороха

Сердце Восточной Азии находится именно в Поднебесной. Необъят­ная, полная контрастов страна не оставит никого равнодушным. Родина бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других полезных изобретений и открытий, Китай неизменно приковывает к себе внимание историков, исследователей, путешественников. Поднебесная является наследницей великой цивилизации, летопись которой насчитывает около пяти тысячелетий.

История великой державы особенна и разнообразна. Для китайской цивилизации со времен философа Конфуция была характерна высокая социально-политическая активность каждого человека, направленная на достижение счастья и благополучия именно в земной жизни, при этом судьба его зависела не от божественного предопределения, а от собственных усилий.

Почему страну называют Поднебесной? Такое имя Китаю было присвоено еще в древности. Люди считали свою страну единственной в мире, которой покровительствует небо, а правителей почитали «сынами неба». Возможно, что названию Поднебесная способствовало расположение здесь высочайшей горной системы Земли – это Гималаи.

Торгуйтесь!

Не проникнуться культурой Китая, его обычаями и традициями, кулинарными изысками не представляется возможным.

Туристы забывают здесь о времени, заботах и суете. Каким образом Китай переворачивает человеческое сознание, непонятно. Но однозначно, отсюда все уезжают другими людьми.

Ровно в час ночи казахстанская делегация, в числе которой были журналисты, блогеры и актеры, прибыли в столицу Китая – Пекин.

По словам гида, и года не хватит, чтобы изучить хотя бы половину этого города. Инфраструктура столицы впечатляет, а количество туристов зашкаливает.

Люди рвутся сюда, чтобы пройтись по одной из крупнейших площадей мира – площади Тяньаньмэнь. Она названа в честь врат небесного спокойствия, которые находятся к северу от площади и отделяют ее от Запретного города. Здесь же находятся Памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна.

Жизнь на площади кипит. Фотографы не устают ходить за туристами, предлагая свои услуги. Фургончики с сувенирами невозможно обойти все, так их много. Каждый день с утра и до вечера здесь дежурят полицейские и врачи. Часто можно наблюдать, как на экскурсии приезжают школьники, которых больше интересует предлагаемый в фургонах товар, нежели сама площадь.

К сожалению, в Пекине нам удалось, помимо площади, побывать только на местном рынке. Здесь настоящий праздник для шопоголиков – невероятное количество торговых точек. Купить можно все, начиная от еды и заканчивая ме­белью. Конкуренция большая, поэтому продавцы делают все возможное, чтобы завлечь покупателя. Кстати, никогда не держите в руках и не осматривайте вещь слишком долго. Иначе отвязаться от продавца будет очень сложно.

С другой стороны, конкуренция дает немаловажный плюс – это скидки. В Китае можно и нужно торговаться. К примеру, понравившуюся вам вещь стоимостью 1 500 юаней, можно купить и за 500 юаней...

Сначала дороги

В Китае говорят: чтобы достичь богатства, сначала надо построить дороги. Китайские автобаны и высокоскоростные железные дороги – самый убедительный тому пример. Практически до каждого города мы добирались на поездах, способных преодолеть 2 000 км за какие-то 4–5 часов.

Пассажир не чувствует качки, находясь в дороге. Поезд движется ровно и гладко. Вагоны оснащены розетками и удобными сиденьями, которые, кстати, можно разворачивать в любую сторону. На железнодорожном вокзале у поезда вас не будут встречать проводники для проверки билетов. Пассажиру дается ровно 2–3 минуты, чтобы вмес­те с чемоданами и сумками зайти в вагон. Билеты будут проверять уже внутри. То же самое касается и выхода. Человеку дается несколько минут, чтобы выйти на нужной станции. Зазеваешься – проедешь свою остановку. Стоимость билета для взрослого – 390 юаней в один конец.

После Пекина первым местом нашего пребывания стала провинция Шаньдунь. Здесь мы посетили 3 города: Цзинань, Тайань и Цюйфу.

Цзинань расположен в западной части провинции, примерно в 400 км к югу от столицы. В городе очень многолюдно. Основное, что притягивает сюда туристов, – это источники и озера, питаемые родниковой водой и окруженные великолепными плакучими ивами по берегам. Одно из самых красивых мест – источник Баоту, названный одним из императоров номером один в Китае. Вокруг него раскинулся зеленый парк с древними павильонами и каменными мостами, что создает неповторимый сказочный пейзаж и атмосферу умиротворения.

И лотос в пищу

Источник является символом города Цзинань. Согласно исследованиям экспертов, этой весной самому раннему упоминанию об источнике Баоту исполнится 3 543 года.

Бассейн источника прямоугольной формы, протяженностью около 30 м с запада на восток и около 18 м с севера на юг. Родниковая вода выливается из подземной известняковой пещеры круглосуточно, иногда достигая своего максимума в 240 000 куб. м в сутки. Иногда источник бьет фонтаном, а струи воды могут достигать в высоту 26,49 м.

Вода, что интересно, сохраняет свою температуру 18 градусов Цельсия в течение всего года. В холодную зиму над бассейном поднимается водяной пар, образуя белое облако. Вода в источнике мягкая и сладковатая на вкус, она идеально подходит для питья и приготовления чая.

Дегустация чая – один из любимых видов времяпрепровождения в парке для туристов и местных жителей. Существует поговорка, что если вы не попьете чай, заваренный из воды источника Баоту, то испортите свое путешествие в город Цзинань.

Фестиваль фонарей и выставка хризантем также проводятся здесь каждый год, что лишний раз подчеркивает культурное значение и важность этого красивого и очень впечатляющего живописного места.

Как нам рассказали, к источнику съезжаются люди со всего Китая. Каждый из них считает, что увидеть Баоту нужно собственными глазами. Здесь же нам удалось полюбоваться красотой озера Дамин, оно занимает площадь 46,5 га вместе с источником Баоту и является одним из трех основных достопримечательностей города Цзинань.

В Цзинане мы узнали, что для китайцев признак красоты, современности и хорошей жизни – белоснежная кожа. По этой причине, несмотря на жаркую погоду, китайцы надевают перчатки, кофты, шляпы, чтобы не загореть.

А еще мы впервые узнали, что растение лотос китайцы употреб­ляют в пищу. В торговых лавках можно приобрести нераскрывшие­ся бутоны и корни растения. Мы попробовали: очень специфичный и необычный вкус.

Великая вершина

Следующим пунктом назначения стал город Тайань. Его главной дос­топримечательностью являются горы Тайшань, занимающие в истории Китая особое место, считаясь древней прародиной страны. Их вершина является главной среди священных гор Китая. Тайшань известна как “Великая Вершина”, “Великая Гора” и “Восточная Гора”. Взойти на Тайшань – значит совершить паломничество в святое место.

Много лет назад философ Конфуций стоял на вершине горы Тайшань и провозгласил: «Мир мал». Считается, что гора связывает Небеса и Землю. По всему Китаю на всех сувенирах и вещах часто используют символы Tai Shan, веря, что это принесет удачу. Сюда, на вершину, ведет каменная лестница, в которой более 6 тыс. ступеней. Чтобы их преодолеть, паломники тратят целый день.

На вершину горы можно подняться и при помощи автобуса или фуникулера. Стоимость последнего составляет 500 юаней.

Пик Нефритового Императора – высочайший пик горы Тайшань. Его высота – более 1 500 м. Сюда ведет многоступенчатая лестница, по которой поднимаются миллионы паломников со всего мира. Добравшись до этой точки, люди совершают молитвы и загадывают желания. Для этого используют свечи и огонь.

На пике Нефритового Императора можно оставить замочек с пожелания­ми. Существует поверье, что после этого все загаданное вами сбудется.

Хотелось бы заострить внимание на одном занимательном моменте. В таких местах, как Тайшань, мусор вниз спускают вручную. Грузчики при помощи коромысла несут пакеты вниз.

Родина Конфуция

Следующим стал город Цюй­фу – родина Конфуция. Здесь философ вырос, здесь покоится его прах. В Цюйфу же находится знаменитый храм Конфуция. Он возвышается в центре города, представляет собой крупный древнекитайский ансамбль восточной архитектуры.

Храм построен по принципу императорского дворца. В основе композиции – принцип наращивания масштабности архитектурных соору­жений, разделенных квадратными дворами и постепенно увеличивающихся по мере приближения к центральному, самому высокому зданию. Дворы вымощены каменными плитами. На территории храма высится целый лес каменных стел (более 2 100), покрытых текстами, прославляющими Конфуция. Несколько десятков из них установлены на черепахах-пьедесталах. Здесь сохранилась и реликвия, связанная с жизнью Конфуция, – древний колодец дома Кунов.

Желтые горы

После города Конфуция нас ожидала поездка в провинцию Аньхой. Этот район известен своими гранитными скалами, покрытыми соснами, воспетыми китайскими художниками и поэ­та­­­ми со времен династии Цинь. Китайцы называют их «Желтыми горами Китая». Высота – около 2 тыс. метров.

Горы Хуаншань имеют 3 высоких пика: пик Лотоса, Света и Небесной Столицы. Дойти до этих пиков считается священным долгом для каждого китайца.

Покорить Хуаншань и увидеть красоту с высоты птичьего полета можно при помощи фуникулера. Подъем на вершины занимает несколько часов. За это время туристы видят немалое количество смотровых площадок, где можно делать потрясающие фотографии на фоне скал и обрывов.

Именно в горах Хуаншань удалось отдохнуть от жары и влажнос­ти. Вдохновились так, что пошли встречать рассвет в горах. Для этого встали в 3 часа утра. Можно было на час позже, но гиды посоветовали пораньше занять места. И оказались правы. Открывшееся зрелище стоило потраченного времени. Ближе к четырем утра над смотровыми площадками пронеслись восторженные возгласы. Восход солнца в горах Китая – невероятное зрелище.

Шаолиньский монастырь

Последний день своего путешествия мы провели в Шаолиньском монастыре, который находится в провинции Хэнань, городе Лоян. Вблизи монастыря располагается «Лес пагод». В них погребены настоятели монастыря и наиболее выдающиеся монахи. Медитирующих монахов, к сожалению, мы не увидели. Когда туристы находятся на территории Шаолиня, настоятели и послушники занимаются укреплением духа в другом месте.

Поэтому о жизни Шаолиня нам рассказывали гиды. День шаолиньских монахов начинается в 5 часов утра. Проснувшись, они собираются во дворе у главного храма и 2 часа предаются медитации независимо от погодных условий и возраста. Только настоятелю и совету, состоя­щему из старейших, мудрейших монахов, разрешается медитировать в помещении.

Для того чтобы медитация новичков не переходила в сон, из состава старших монахов назначается 10 смотрителей. Если кто уснет, смотритель «награждает» провинившегося двумя ударами шеста по плечам. Проснувшись, новичок должен поблагодарить собрата за бдительность и за помощь в медитации. Если новичок ослушался и не выразил благодарности, он вновь получает два удара по плечам. Таким образом прививается уважение к старшим и субординация.

Говорят, что после посещения Шаолиня у каждого человека появляются сила и бодрость духа. Нам точно прибавил сил приготовленный местными поварами вегетарианский обед. Овощи, растения, коренья. Все это было сделано таким способом, что не чувствовалось отсутствие мяса. Отведав яств, мы точно стали сильнее.

Для семидневного марафона по Поднебесной это было очень необыч­ное ощущение...