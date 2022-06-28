Приключения журналистки Дуси

В канун профессионального праздника вспоминаешь, сколько событий было в редакциях газет, где я работала последние двадцать лет.

А чаще всего мы с коллегами из Кызылорды вспоминаем «историю с воскресением Дуси». Произошла она лет семнадцать назад. И только потому, что история нелепа по сути своей, мы опускаем настоящие имена ее героев.

Утро в редакции газеты. Звонок в приемную, секретарь поднимает трубку и слышит:

– Вы знакомы с гражданкой Дусей Хусаиновой? Дело в том, что ночью на улице нашли труп женщины с обезображенным лицом. А в сумочке у нее было служебное удостоверение. Да, небольшого роста была гражданочка, темненькая. В общем, надо, чтобы кто-то из ваших сотрудников приехал в морг на опознание.

Секретарь накапала сама себе валерьянки, высморкалась в платочек и объявила коллективу:

– Дуську убили, а может, сама с каким приступом упала. Ну, в общем, умерла она.

Немая сцена длилась секунд двадцать, потом все разом загалдели, допытываясь у красивой Лели, что конкретно случилось. Но та знала лишь то, что ей сказал незнакомый голос в трубке телефона пять минут назад. Редактор уехал в морг сам.

Как только за шефом захлопнулись двери, коллектив, состоящий сплошь из женщин, дал волю слезам. Бог мой, и как же с Дусей могло что-то произойти? И как теперь ее сынок, ранимый мальчик? А папа весьма преклонных лет? И как в их дом нести такую весть?

Кто-то все же в квартиру отца несчастной позвонил. Благо, трубку снял ее племянник и решил сначала собрать родичей нервами покрепче, чем старик. Через полчаса у постели деда стала собираться близкая и дальняя родня. А тот выпытывал:

– Что это вы все разом меня проведать нагрянули? Аль случилось что?

Но родня потягивала чай с молоком, опустив глаза, и уверяла, что ничего не произошло. Ждали звонка от редактора.

Редактор, лишь сев в машину, вспомнил, что в городе два морга. В областном медицинском центре и в центре судебно-медицинской экспертизы. Завернул в первый. Там дежурная заглянула в журнал регистрации, потом проверила холодильники и отрицательно покачала головой:

– У нас минувшей ночью не было никого, кто был бы доставлен с улицы, да и не звонили мы вам. Точно.

Во втором тоже пояснили, что за минувшие сутки была у них только одна «криминальная» или схожая с таковой по первичным признакам смерть женщины. Несчастная покончила жизнь самоубийством, накинув на шею петлю. Но о ее кончине сообщили как раз родственники, и тут никого опознавать не надо.

Редактор был огорошен. Мало того что Дуся, милая и честная работница, вросшая корнями в редакцию, каким-то нелепым образом умерла, так еще и труп ее пропал. Решил связаться с полицейскими. Позвонил для начала в пресс-службу департамента внутренних дел. Там прониклись редакционной бедой, подняли на уши весь город и через час отрапортовали:

– Хусаинова ни в больницы города, ни в морги, ни в полицейские участки в минувшие сутки не поступала. Надо искать живую Дусю.

В редакции все пожали плечами и принялись строить догадки. Как это «искать живую Дусю»? Такими вещами, как человеческая смерть, никто не шутит. Хотя… это ж редакция. А газеты с удовольствием читают и тронутые умишками граждане, не только здоровые люди.

А быть, оказывается, может все. Дусенька утром, еще до того, как проснулся ее сын, ­вышла из дому по делам, не заглядывая в редакцию, обежала две-три конторы, нанесла визит в пару магазинов и вдруг поняла, что находится как раз в том районе города, где проживает ее престарелый папа. Значит, можно к нему забежать на минутку, справиться о здоровье.

В прихожей стояло порядка десяти пар обу­ви. Дусю это удивило. Удивило ее и то, что в гостиной сидели с мрачными лицами родственники, которые все вместе собирались редко. Вроде сегодня и праздника никакого не было.

– Что, кто-то умер? – только и смогла пролепетать Дусенька, видя, как сильно изменились в лицах родные, глядя на нее.

И кто-то ответил:

– Ты…

Дуся сначала схватилась за сердце, потом спросила родных, знают ли о ее «кончине» в редакции. Поняв, что знают, начала звонить по городскому секретарше Леле, которая упала в обморок, услышав Дусин голос в трубке. Потом писать заявление в полицию, поняв, что в редакцию с извещением о ее «трупе на остановке» позвонил какой-то злой шутник.

Отец Дуси, сколько ни допытывался, так и не ­узнал, чего в его дом гости толпой в будний день явились. Ни у кого не хватило духа рассказать о нелепом до крайности телефонном розыгрыше. В редакции сначала подивились Дусиному воскрешению, потом вместе с ней, веселой и беззлобной, посмеялись над таким вывертом событий.

Шутника разыскали серьезно настроенные правоохранительные органы. Но Дуся коллегам так и не сказала, кто и зачем над ней и над всей редакцией так странно пошутил.