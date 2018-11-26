​Прикосновение к корням

Перекресток мира и согласия



Фундаментальным и прорывным шагом в истории независимого Казахстана стало решение Лидера нации о переносе столицы, которое является примером прагматизма и политической мудрости.

– Роль Главы государства в становлении и развитии Астаны в качестве столицы молодого государства невозможно переоце­нить. Уже через год после переноса столица была удостоена премии ЮНЕСКО «Город мира», и сегодня, отмечая 20-летие, Астана имеет все основания для того, чтобы войти в число самых передовых городов мира, – начал свое выступление Бахыт Султанов.

Все эти годы столица демонст­рирует устойчивый рост основных показателей социально-экономического, культурного и духовного развития. К своему юбилею Астана подошла как красивый и совре­менный мегаполис, известный в международном сообществе. Столица Казахстана признана диалоговой площадкой планетарного масштаба.

При этом очень важно, что у столицы есть не только современная история, но и богатое прошлое, которое мы стремимся сохранить и приумножить. В своей статье Глава государства раскрыл важность осознания и принятия современным поколением своей национальной истории во всей ее многогранности и многомерности.

Несмотря на достаточно юный по меркам городов возраст, Астана является ярким продолжением традиций Великого шелкового пути, который, как отметил Глава Государства, «был устойчивой платформой для становления и развития глобального взаимообмена товарами и интеллектуального сотрудничества между народами». Астана основана на исторической территории, сочетающей в себе прошлое, настоя­щее и будущее, ведь именно здесь в средневековье был расположен Бозок.

– Находясь на главной оси города, Бозок занимает особое мес­то среди сакральных объектов столицы, поэтому мы уделяем большое внимание популяризации его исторического значения. Совместно с Министерством культуры и спорта до 2020 года мы планируем завершить работы по созданию историко-культурного комплекса, после чего Бозок станет культурно-туристическим­ и научно-исследовательским центром международного уровня, а также научно-методической базой для изучения археолого-этнографических древностей степной Евразии. Мы также планируем начать реализацию проекта по созданию 3D-модели городища Бозок и серии археологических находок, представляющих культуру народов средневекового центрального Казахстана, что даст возможность каждому желающему познакомиться ближе с историческим наследием средневекового периода, – отметил столичный градоначальник.

Астана находится в самом серд­це Евразии, что дает ей возможность быть перекрестком мира и согласия, своеобразным мостом между Востоком и Западом, где слились воедино лучшие технологии оседлой и номадической культур, где нашлось место и для самобытного искусства «звериного стиля», до сих пор являющимся для мировой культуры символом гармонии человека с окружающей экосистемой.

Осознавая национальную историю во всей ее глубине и сложнос­ти, мы стремимся, чтобы столица стала ярким продолжением в непрерывном потоке современной истории, отметил аким. И для этого есть все предпосылки. Казах­стан первым среди стран постсоветского пространства председательствовал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Выбранный Президентом курс миротвор­ческой политики стал устойчивой платформой для роста влияния в глобальном мире. Астанинский съезд религиозных лидеров в полной мере отразил усилия мирового сообщества по преодолению кризиса цивилизаций и конфликтов на основе культурных и религиозных различий и построению толерантного, стабильного мира, достижению устойчивого развития.

Бахыт Султанов напомнил, что Астана первой среди стран СНГ провела международную специализированную выставку ­«ЭКСПО-2017». Более того, Астана – это город-колыбель, где зародился Евразийский Экономический Союз, который сегодня обеспечивает свободное передвижение товаров, услуг и людей на огромном пространст­ве и который продолжает расти. Июньский саммит ШОС 2017 года в Астане ознаменовал присое­динение Индии и Пакистана, превратив ее в организацию, объединяющую 3 млрд человек и четверть экономики мира.

– Астана всецело поддерживает Женевский процесс по Сирийскому урегулированию. Город стал площадкой для мирных переговоров. Мы надеемся, что, объединяя усилия, сможем положить конец сирийскому кризису. Учитывая вышеизложенное и те идеи, которые Глава государства обозначил в своей статье, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сегодня Астана является не только символом независимого Казахстана, но и основой фундаментальной идеи Главы государства – «Мәңгілік Ел», – сказал аким столицы. – Биографии выдающихся личностей, оставивших свой след в истории, всегда связаны с теми решениями и той ответственностью, которые они принимали на себя. К примеру, в США такими являлись отцы-основатели Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон и другие, каждый из которых сыграл ключевую роль в основании и становлении американской государственнос­ти, завоевании независимости и создании принципов новой политической системы. Уже сегодня благодаря исторической воле Главы государства его в полной мере можно назвать отцом-основателем казахстанской идентичности, которая легла в основу независимости нашей страны в современной истории. Признание Астаны мировым сообществом – яркое подтверждение его политической мудрости и исторической миссии.

Надо знать свою историю

Обсуждение продолжил депутат Сената Бахытжан Жумагулов:

– Статья Главы государства имеет колоссальное значение для переосмысления и глубокого понимания истории страны, лежащей в центре Великой степи. Это фундаментальный труд, каждая его строка несет в себе тщательно продуманный анализ прошлого, органически связанного с настоящим.

Исторические корни, этногенез народа Казахстана лежат глубоко, начиная со времени, ставшего системным прорывом в развитии человечества – одомашнивания лошади в конце неолита, и обусловлены важнейшим последствием становления кочевой культуры и выходом конных кочевников на евразийское пространство. Нам надо знать и системно изучать свою историю, считает сенатор, чтобы, вглядываясь в былые дни, находить там то, что греет наши сердца и души, дает более глубокое понимание, кто мы, откуда и куда идем.

– Прикосновение Елбасы к самым сокровенным корням нации производит огромное впечатление. Поиск в них базовой опоры для стремления вперед становится важным залогом все более крепкого единения нации для успешного осуществления всего намеченного, – подчеркнул Бахытжан Жумагулов.

В статье освещен ряд ключевых вопросов: всадническая культура, древняя металлургия, «звериный стиль», Золотой человек, колыбель тюркского мира, Великий шелковый путь, родина яблок и тюльпанов. Каждый из них опирается на исторические факты и доказывает, что у предков была неразрывная связь с самыми передовыми технология­ми и культурными новация­ми, символическими якорями свое­го времени.

Озвученные конкретные проекты – «Архив 2025», «Великие имена Великой степи», «Тысяча лет степного фольклора и музыки» и другие – нацелены на углубление исторического позна­ния народов и этносов, имеют огромный научный, социальный потенциал, требуют серьезного осмысления и тщательной реализации.

– Эта статья – продолжение систематической работы Главы государства. Еще 20 лет назад Президент предложил программу «Мәдени мұра», выпустил книгу «Тарих толқынында». Полтора года назад появилась статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», превра­тившаяся в программу «Рухани жаңғыру». Цель статьи «Семь граней Великой степи» – это глубокое изучение истории, оценка сегодняшних реалий, взгляд в будущее, – отметил ректор ЕНУ им. Л. Гумилева, депутат маслихата Астаны Ерлан Сыдыков.

Мы не сможем воспитать пат­риотов, пока не сформируем историческое сознание. А единственный путь его формирования – это глубокое историческое исследование и пропаганда. Именно с данной точки зрения статья ставит перед историками большие стратегические цели и задачи. Ее особенность в том, что в первой части Главой государства указаны семь ценностей, которые признает весь мир, а во второй поставлены конкретные задачи.

Ректор считает, что нужно собирать древнейшие исторические сведения о нас, в том числе в зарубежных архивах. Многое из вклада наших предков в мировую цивилизацию замалчивалось. Сейчас пришло время гордиться их достижениями. Поэтому Глава государства говорит, что нужно сформировать позитивную точку зрения на историю, разбудить чувство гордости.

– Но нельзя упиваться этой гордостью и не видеть достижений других. Веками цивилизация Великой степи сосуществовала параллельно с другими цивилизациями, они обогащали друг друга. И нашим предкам было, что дать другим, – сказал Ерлан Сыдыков.

Например, китайский народ в любых трудных ситуациях определял себя как великий народ. И величие не в численности. Китайцы говорят: «Мы – потомки великих предков, давших цивилизации порох, бумагу, фарфор, шелк». Чем мы хуже, если мы первыми приручили коня, придумали стремя, которое освободило всаднику руки, у нас были доменные печи...

– Казахской степи есть чем гордиться, и даже в современности. За последние 20 лет не было ни одного государства, построившего такую прекрасную столицу. Это ли не вклад в цивилизацию? – отметил Ерлан Сыдыков.

О чувстве гордости говорил и доктор исторических наук, архивист Марат Абсеметов, который побывал в архивах 20 государств и находил там сведения о казахах. 10 лет назад он написал книгу «Астана – город тысячелетней истории».

– Статья Президента своевременная, потому что мы – страна не только богатой экономики, девятая в мире по территории, мы – страна, сильная духом, историей. Слава нашему великому казахскому народу, одному из тюркских народов, – завершил свое выступление Марат Абсеметов.

Заслуженный деятель культуры, актер, не раз игравший роль Нурсултана Назарбаева в кино, Нурлан Алимжанов назвал статью Президента радостным призывом, за который положено давать «сүйінші».

– Наше время – это время цифровизации. Время передовых технологий. Время YouTube и Google, где школьники и студенты черпают информацию. И задание Президента о цифровизации наших духовных, культурных, национальных ценностей, в том числе наших легенд, эпосов, дастанов, жыров о батырах, терме, истоки которых теряются во тьме веков, мне, как человеку искусства, особенно дорого. Если все это будет оцифровано, это будет означать большую победу казах­ской нации. И в эту эпоху цифровизации, я верю, придет время провозглашаемой нами Мәңгілік Ел, – эмоционально заявил Нурлан Алимжанов.

Астана не просто молодая столица, это опора и точка роста – экономического, финансового и духовного, считает заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан» Владислав Сергеев. Об Астане много интересных фактов, которые мы не знаем или не находим времени изучить.

В текущем году городской филиал партии инициировал проект «Кенесары сарбаздары». В центре города есть кладбище, на территории которого в 1838 году захоронены 250 сарбазов Кенесары-хана. В числе воинов хана были татары, киргизы, русские, поляки, то есть дух межнационального согласия, единства и стремления к свободе и справедливости был на просторах Великой степи испокон веков. В рамках проекта в кинотеатрах был показан фильм о хане Кенесары, состоя­лось заседание экс­пертных групп по изучению феномена его личности. И это место – древний зират – может быть одной из точек притяжения для тех, кто интересуется историей, уверен партиец.

Два года назад филиал «Нұр Отана» взял шефство над скаутским движением, помог выстроить новую методику обучения, близкую к нашей ментальности. Этот опыт можно брать за основу, реализуя поручение Главы государства о создании историко-археологических клубов в школах.

– Астана это история успеха. Ценить историю – это не только уметь заглядывать в прошлое, это уважать и знать современников, которые, живя рядом, делают важные знаковые дела, – подчеркнул Влади­слав Сергеев. – За 20 лет в Астане произошло много интересных событий. Нужно использовать этот потенциал, на регулярной основе создавать рубрики о соратниках, снимать короткие интересные ролики. Нашему поколению повезло, что мы росли и учились здесь. Мы гордимся тем, что живем в столице Великой степи!

От имени молодежи выступила руководитель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас улан» Динара Садвакасова:

– Великие говорят, что нельзя устремиться в будущее, если не знать своего прошлого. Мы, ­молодежь, должны осознавать, что живем в великом государстве с древней историей. В каждом ­своем обращении к народу, в каж­дой статье Президент обращается в первую очередь к молодежи. Не зря 2019-й будет проходить под эгидой Года молодежи.

В новой статье Елбасы отметил, что воспитание патриотизма нужно начинать со школьной скамьи. В 2011 году по инициативе Президента на XIII съезде партии «Нұр Отан» была создана организация «Жас улан». Сегодня в ее рядах более полутора миллионов школьников из 7,5 тыс. школ. И жасулановцы готовы присоединиться к реализации инициативы Президента о соз­дании археологического движения, возрождения работы краеведческих музеев.

– Мы уважаем и чтим всех наших предков, которые оставили нам такое великое наследие, и очень горды, что родились и живем на этой земле, – завершила обсуждение Динара Садвакасова.