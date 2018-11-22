​Прикоснуться к истокам

Встреча в Туркестанской облас­ти положила начало масштабному проекту «Қасиеттi Қазақстан: туған жерге тағзым», который инициирован Фондом «Отандастар» совместно с Минис­терством общественного развития и Всемирной ассоциацией казахов. Он предполагает организацию историко-познавательных экс­курсий по сакральным местам Казахстана для соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.

Цикл историко-познавательных экс­курсий «Қасиеттi Қазақстан: туған жерге тағзым» проводится в рамках реализации государственной прог­раммы «Рухани жаңғыру». В прог­рамму цикла входит ознакомление с проектами многофункциональной виртуальной карты «Сакральная гео­графия Казахстана общенационального значения». Идея проекта принадлежит Главе государства. В список исторических мест Казахстана вошли 185 объектов общенационального и 500 объектов регионального уровня.

Прежде чем отправиться в древний город, гостям показали многочисленные святыни Сайрама, организовали экскурсию по Шымкенту, который готовится уже через год стать культурной столицей стран СНГ. Дальше маршрут пролег через Отрарский район, в котором участники форума посетили мавзолей Арыстанбаба, городище Отрар, а уже оттуда попали в Туркестан, считающийся священным для тюрков всего мира.

– Сегодня я нахожусь в самом заветном для меня городе – Туркестане, – говорит руководитель Казахской диаспоры Харькова (Украина) Макка Каражанова. – Мечтала об этом еще с детства, прочитав книгу о жизни Ходжи Ахмеда Ясави. Возможность приехать сюда предоставили организаторы форума соотечественников. Это мероприятие очищает, позволяя постичь всю глубину нашей истории. И здорово, что в Казахстане есть прог­рамма духовной модернизации «Рухани жаңғыру», дающая понимание нашей внутренней силы, осознание того, кто мы такие и откуда, собственно, пришли.

Макка Каражанова объединила соотечественников Харькова 12 лет назад. Сообща они стали знакомить горожан с казахской культурой и историей, традиция­ми и обычаями своего народа.

Председатель правления Оренбургского благотворительного фонда «Байтерек» и по совместительству представитель международного офиса «Қазақ тілі» Сауле Таикешева вмес­те со своими единомышленниками сосредоточила усилия на изучении казахского языка, развитии приграничного сотрудничества.

– Живя в России, я остро ощущаю, что важно не то, какой человек национальности, а как и в чем он себя проявляет, как и чем наполнены его будни, – убеждена она. – Я родилась в Мерке, но всю взрослую жизнь прожила в России. И всегда помнила о своих истоках, стараясь как можно больше рассказать окружающим о своей стране и культуре казахского народа.

Яшар Динг приехал в Туркестан из Франции. Общественное объединение казахско-французской дружбы им. Мустафы Шокая, которое он возглавляет много лет, стало своего рода мостиком по выстраиванию народной дипломатии. Оно объе­диняет 320 семей этнических казахов, которые не просто чтят свои традиции и культуру, но и стараются познакомить с ней жителей Франции.

Гостей горожане встречали в юрточном городке, расположившемся у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Для них приготовили угощения, представив блюда национальной кухни. У входа в юрты самобытную казахскую культуру демонстрировали профессиональные и самодеятельные музыканты, исполнители и танцоры.

Форум соотечественников продолжился проведением «круглого стола» на тему «Сакральные мес­та Казахстана», состоявшемся в Международном казахско-турецком университете им. Ходжи Ахмеда Ясави. Соотечественников из-за рубежа приветствовали аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, президент НАО «Фонд «Отандастар» Нуртай Абыкаев и первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турис­беков. По словам организаторов, благодаря ознакомлению и изучению сакральных мест зарубежные соотечественники смогут по-настоящему прикос­нуться к историческому прошлому своей родины, самобытной культуре, искусству и народным традициям.