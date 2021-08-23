Прикоснуться к святыням

Долгие годы датой смерти Уали-­хана считали 1819 год, ошибочно к месту захоронения было отнесено и урочище Сырымбет. Однако в 1995 году произошел случай, изменивший все.

Неподалеку от аула Казахстан жители Зерендинского района обнаружили надгробную плиту с арабской вязью. К сожалению, ее прочесть не удалось, и впос­ледствии камень был передан историкам для изучения.

– Каменную стелу обнаружили на сопке, именуемой в народе Хан-тобе, в переводе – «находящейся на господствующей высоте». Надпись на камне была сделана на чагатайском языке, для ее прочтения привлекли ученых-арабистов из Алматы. Таким образом и было установлено место погребения Уали-хана, – рассказывает директор областного историко-краеведчес­кого музея Куаныш Шакшаков. – Также на территории нашли еще шесть захоронений. Доподлинно известно, что одно из них принадлежит матери Уали, второй жене Абылай-хана, каракалпачке Сайман. В двух небольших по размеру захоронениях, возможно, покоятся сыновья Уали-хана, умершие в младенчестве. Об этом в своих записях упоминал Чокан Валиханов.

После обнаружения погребения создали специальный фонд, куда свои средства вложили авторитетные аксакалы и известные предприниматели региона. Это Естай Мырзахметов, Кайырлы Курманов, Чапай Абуталипов, Кенесбек Бектасов, Кымбат Мустафина, Мухтар и Аскар Оразбае­вы, Толеген Кажибай и многие другие. В 2008 году к 270-летию Уали-хана был возведен мазар – архитектурная композиция из красного кирпича с четырьмя колоннами, здание венчают купола с полумесяцами.

В 2017 году на территории мавзолея были проведены значительные работы по благо­устройству, инициированные бизнесменом Борисом Козловым. Предприниматель приобрел в этих краях земли сельскохозяйст­венного назначения, при объезде которых обнаружил близ сопки Хан-тобе возвышающееся сооружение.

– Мазар одиноко стоял, обнесенный лишь деревянным ограж­дением. Изучив происхождение сакрального объекта, я решил, что, если хочу обосноваться в этих местах, должен начать с благого дела. В нас воспитали уважение к истории родного края, – говорит Борис Козлов.

Внутри мазара провели отделочные работы, установили мраморный саркофаг. Снаружи построили беседку, сделали металлическое ограждение, подсыпали дорожки, уложили брусчатку, высадили деревья. На эти цели было направлено порядка 12 млн тенге.

Совсем недавно к меценату присоединились заместители акимов Зерендинского района и города Кокшетау Ерлан Абилтаев и Бауржан Ерназаров, по собственной инициативе установившие у ступеней к мавзолею вазон с хвойными насаждениями. В скором времени инициативная группа планирует разместить здесь информационный стенд, где будут отображены сведения о генеалогическом древе Уали-хана, времени его правления.

Отметим, что жизнеописание хана Уали – одна из слабо изученных тем истории Казахстана. В свое время исследования проводил ныне покойный потомок Абылай-хана в шестом поколении по линии младшего брата Уали – Сансызбай Мукитанов. В своей книге «Золотая опора» он рассказал, что Уали с юных лет предводительствовал над воинами аргынских родов из Кокшетау. По поручению хана Абылая вел дипломатические переговоры с послами.

«Территория Среднего жуза Казахского ханства пролегала от границ Кокшетауского регио­на до Шынгыстау. После смерти великого Абылая на курултае Среднего жуза наследник ханской династии Уали был избран ханом. Об этом факте он извес­тил Петербург и Пекин, прося русское и китайское правительства признать свое избрание. В том же 1781 году Россия и Китай признали ханские полномочия Уали. В начале января он был утвержден в звании хана цинским императором. 23 февраля того же года был утвержден ханом Среднего жуза специальной царской грамотой, а 1 ноября был провозглашен ханом султанами и биями Среднего жуза», – пишет Сансызбай Мукитанов.

Ханская резиденция Уали находилась в Кокше-Бурабае, так называемая вторая ставка – в Сырымбете, недалеко от Кокшетау. Уали-хан участвовал в походах Абылай-хана в Джунгарию и Среднюю Азию. В 1769 году возг­лавлял казахское посольство, отправленное в Китай. Наследниками трона после его кончины стали сыновья от второй супруги Айганым – Губайдолла и Шынгыс Уалихановы, впоследствии ставшие старшими султанами Кокшетауского и Кусмурынского округов. Известный казахский ученый-этнограф и просветитель Шокан Уалиханов является внуком Уали.

Изучению личности Уали-хана последние годы жизни посвятил доктор исторических наук, профессор, академик Академии истории и общественных наук РК Кадыржан Абуев. К слову, в своей книге «Вали хан. Наследники и потомки» особую благодарность он выразил Борису Козлову – «страстному поборнику старины, почитателю известных исторических деятелей».

Стремясь глубже раскрыть для читателя характер личнос­ти ­Уали-хана, Кадыржан Кабиденович подчеркивал, что Абылай-хан с раннего возраста привлекал своего преемника к участию в управлении страной и к международным контактам. К примеру, в 1766 году Уали-султан возглавил делегацию, направленную Абылай-ханом в Пекин. Через три года он вновь во главе делегации был отправлен отцом к цинскому императору для решения важных вопросов.

Миссия Уали к цинскому двору была успешной, благодаря чему Абылай упрочил свое положение внутри своей страны. Он заручился поддержкой правительства Цинской империи, укрепил политические и экономические связи, утвердил права своего наследника. Была достигнута договоренность об аренде зимних кочевий на территории Илийского генерал-губернаторства с символической платой со ста голов лошадей одного коня.

В последующем в своей практической деятельности, особенно в политике и дипломатии, Уали-­хан старался во всем подражать отцу. Во внутренней политике по управлению жузом он проявил активность в сборе повинностей с подвластного населения, по свое­му разумению и на основании традиций распределял кочевья, выступал в качестве высшего арбитра в решении крупных спорных воп­росов между родами.

Кадыржан Абуев в своей книге пишет: «Первое десятилетие правления хана Уали характеризовалось относительным спокойст­вием в жузе. Видимо, сказывался авторитет ханской власти времен Абылай-хана.

Однако уже с середины второго десятилетия правления Уали стало заметным ослабление значения ханской власти. Многие факты говорят о том, что хан не полностью контролировал ситуа­цию в Степи, участились случаи грабежа. Не случайно именно в период правления Уали усилилась взаимная барымта, а также обвинения в его адрес в том, что он способствует беспорядкам.

Это привело в первые же годы его правления к потере авторитета среди подвластных родов. Хотя надо полагать, что не только сама деятельность Уали-хана активизировала массу жалоб и петиций, которые сохранились в архивных источниках, а в большой мере это спровоцировано коло­ниальной политикой и социаль­но-экономической и политической реальностью того периода.

Большие сложности наблюдаются и в проведении внутренней политики Уали-хана. Осложнения вызывала определенная часть султанов и старшин, кочующих близ пограничной линии. Царская администрация поддерживала в них прорусские настроения. Последние часто обращались к колониальной власти, жалуясь на произвол и притеснения Уали-хана. Правительство, разумеется, «заботливо» реагировало на жалобы со стороны султанов и старшин, так как они создавали нестабильность внутри Среднего жуза и крайнюю шаткость положения Уали, что было на руку царской администрации, заинтересованной в присоединении всей территории Среднего жуза к России.

В частности, по указу царя Павла I в 1798 году казахским родам Среднего жуза, согласившимся принять российское подданство, было разрешено занять местность между Омской и Семипалатинской крепостями, в результате чего на правую сторону Иртыша перешли около 15 тысяч кибиток, расселившихся в Кулундинской степи…»

– Думаю, однозначной оценки личности Уали-хана мы не можем дать. Он был сыном своего времени, представителем своей эпохи. Конечно, он не был так известен, как Абылай-хан, однако, очевидно то, что он являлся неординарной фигурой, – считает кандидат исторических наук, советник ректора Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов. – После смерти Абылая царское правительство не было заинтересовано в ханах, старалось всячески низложить и упразднить институт ханства и насадить свою форму управления. А хан Уали, надо отдать ему должное, умело лавировал между Китаем и Россией, стремясь упрочить свои позиции.

Между тем он правил без малого 40 лет, – продолжает ученый. – Его личность уникальна тем, что Уали был последним казахским ханом, которого избрал народ. Это единственный прямой потомок чингизидов, захороненный на родной земле, вопреки традиции осуществлять обряд погребения в городе Туркестане.

По мнению Бориса Козлова, объект нужно развивать и далее, чтобы он обрел достойное место в ряду других историчес­ки значимых сакральных мест. Бизнесмен предлагает проводить к месту святыни экскурсии для туристов. Помимо размещения инфостендов установить юрту, алтыбакан, организовать выставку изделий декоративно-прикладного искусства.

– Чтобы привлечь внимание к объекту, я приглашаю гостей из дальнего и ближнего зарубежья, на которых сакральный объект производит сильное впечатление. Сюда могут приезжать и туристы, и молодожены, чтобы они могли прикоснуться к святыням, – говорит меценат.

– Безусловно, мавзолей Уали-хана является национальным достоянием, требующим прис­тального внимания, дальнейшего изучения и продолжения мероприятий в рамках сохранения историко-культурного нас­ледия, – подчеркивает Куаныш Шакшаков. – Для этого нужна отдельная программа для дальнейших исследований, финансирование. Здесь мы можем иметь целый родовой пантеон, в котором погребены не просто члены ханской семьи, а сам хан, что является историческим уникумом.