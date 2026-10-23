«Прилетели» бычки из Австралии

Первым авиарейсом в Казахстан были доставлены 304 головы скота мясной породы абердин-ангус. Животные направятся в ТОО «Asyl Farms» района Шал акына. Там их будут использовать для укрепления племенной базы хозяйства.

Прямая поставка из Австралии открыла для фермеров региона дополнительный канал получения племенных животных. Использование такого поголовья позволяет рассчитывать на повышение продуктивности стада и улучшение качества мясной продукции. При этом австралийский маршрут – часть более масштабной работы. С начала года в Северо-Казах­станскую область уже завезли свыше трех тысяч голов племенного скота из Германии и Дании. Поставлена задача не просто увеличить поголовье, а сформировать высокопродуктивное стадо, способное обеспечить устойчивый рост производства.

Племенная генетика дает для этого основу, однако экономический эффект будет зависеть также от качества кормовой базы, ветеринарного сопровож­дения, условий содержания и организации сбыта породного скота.

В молочном животноводстве регион уже располагает заметной инфраструктурой: работают 118 молочно-товарных ферм, в том числе 50 современных комплексов. Дополнительным стимулом должны стать государственные программы «Береке» и «Игилик», предусматривающие льготное финансирование под 6% годовых. В области сформирован пул из 23 проектов общей стоимостью 15 млрд тенге.

Ближайшая перспектива – превращение импортной генетики в долгосрочное конкурент­ное преимущество региона. Иными словами, результатом нынешней кампании должны стать не только тысячи новых животных, но и более производительное животноводческое хозяйство, способное поставлять востребованную мясную продукцию на внутренний рынок и на экспорт.