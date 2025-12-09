II. Затраты 28 487 164 557

01 Государственные услуги общего характера 958 270 654

101 Администрация Президента Республики Казахстан 21 770 643

001 Обеспечение деятельности Главы государства 21 770 643

106 Национальный центр по правам человека 1 280 294

001 Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 1 280 294

107 Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан 1 179 370

001 Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан 1 179 370

109 Аппарат Правительства Республики Казахстан 4 863 911

001 Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан 4 863 911

201 Министерство внутренних дел Республики Казахстан 208 011 207

001 Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы 208 011 207

204 Министерство иностранных дел Республики Казахстан 133 617 432

001 Услуги по координации внешнеполитической деятельности 100 339 996

005 Заграничные командировки 3 200 000

008 Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом 263 588

013 Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств 1 009 764

017 Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах 26 517 480

019 Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики 1 651 604

021 Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом 60 000

022 Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан 575 000

207 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан 10 613 058

001 Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов 10 613 058

211 Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 5 539 975

001 Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта 5 539 975

217 Министерство финансов Республики Казахстан 165 208 091

001 Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета 146 164 622

002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями 6 000

067 Финансирование политических партий 18 596 829

094 Управление государственными активами 440 640

223 Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан 9 623 352

001 Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии 9 623 352

227 Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 141 414 036

130 Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности 10 909 666

217 Развитие науки 130 504 370

228 Министерство транспорта Республики Казахстан 10 296 063

001 Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций 10 296 063

229 Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 6 329 983

001 Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства 6 329 983

241 Министерство энергетики Республики Казахстан 6 593 877

001 Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности 6 593 877

243 Министерство национальной экономики Республики Казахстан 12 490 997

001 Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства 12 071 602

057 Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития 299 395

096 Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития 120 000

406 Высшая аудиторская палата Республики Казахстан 6 026 447

001 Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан 5 265 417

007 Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля 761 030

608 Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 8 873 706

001 Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы 8 703 141

012 Услуги по тестированию кадров государственной службы республики 170 565

626 Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 24 943 390

001 Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора 21 592 379

002 Обеспечение предоставления статистической информации 3 351 011

627 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 4 176 576

001 Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности 4 176 576

628 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу 22 866 416

001 Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями 22 866 416

629 Агентство Республики Казахстан по атомной энергии 2 771 698

001 Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии 2 771 698

637 Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан 1 784 138

001 Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики 1 784 138

651 Министерство культуры и информации Республики Казахстан 5 729 358

002 Реализация государственной политики в сфере общественного согласия 5 729 358

652 Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан 16 807 756

001 Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения 16 807 756

690 Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 23 350 709

001 Организация проведения выборов 1 430 105

002 Проведение выборов 21 920 604

693 Управление материально-технического обеспечения 24 054 789

001 Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан 24 054 789

694 Управление Делами Президента Республики Казахстан 78 053 382

001 Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан 76 504 512

009 Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан 1 548 870

02 Оборона 1 454 385 484

202 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 245 904 139

001 Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва 199 950 029

006 Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 9 120 030

007 Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям 36 834 080

208 Министерство обороны Республики Казахстан 1 208 481 345

003 Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан 1 196 648 776

004 Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан 11 832 569

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 1 517 737 384

109 Аппарат Правительства Республики Казахстан 2 645 187

002 Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений 2 645 187

201 Министерство внутренних дел Республики Казахстан 545 114 721

015 Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств 29 812 531

076 Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности 395 998 802

077 Организация деятельности уголовно-исполнительной системы 96 329 403

078 Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел 22 973 985

221 Министерство юстиции Республики Казахстан 46 742 236

001 Правовое обеспечение деятельности государства 16 252 805

005 Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами 3 111 077

006 Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов 851 001

009 Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации 767 851

047 Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан 7 728 636

065 Услуги по судебным экспертизам 18 030 866

410 Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 660 750 592

003 Обеспечение национальной безопасности 654 563 148

004 Программа развития системы национальной безопасности 6 187 444

501 Верховный Суд Республики Казахстан 117 973 214

001 Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций 117 973 214

502 Генеральная прокуратура Республики Казахстан 76 249 892

001 Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан 72 264 509

015 Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией 3 985 383

628 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу 12 673 241

002 Осуществление оперативно-розыскной деятельности 12 268 945

003 Досудебное расследование 404 296

681 Служба государственной охраны Республики Казахстан 55 588 301

003 Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов 55 588 301

04 Образование 829 496 757

107 Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан 835 876

002 Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров 835 876

201 Министерство внутренних дел Республики Казахстан 23 672 517

079 Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан 23 672 517

202 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 3 125 864

003 Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 3 125 864

221 Министерство юстиции Республики Казахстан 13 080

060 Повышение квалификации судебно-экспертных кадров 13 080

224 Министерство просвещения Республики Казахстан 83 637 828

001 Формирование и реализация государственной политики в области просвещения 6 549 168

003 Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения 342 532

004 Обеспечение доступности качественного школьного образования 61 460 862

006 Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием 6 746 548

007 Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования 280 000

008 Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования 7 732 359

009 Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования 526 359

226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан 55 471 931

005 Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения 219 606

006 Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся 55 252 325

227 Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 612 540 407

001 Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования 5 251 061

204 Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием 606 182 565

230 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 064 294

231 Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии 42 487

243 Министерство национальной экономики Республики Казахстан 29 037

209 Повышение квалификации работников мобилизационных органов 29 037

502 Генеральная прокуратура Республики Казахстан 3 636 368

018 Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов 3 636 368

608 Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 3 592 302

002 Повышение квалификации государственных служащих 456 255

013 Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих 3 136 047

650 Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 13 738 434

038 Обучение и воспитание одаренных в спорте детей 9 208 619

045 Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма 4 529 815

651 Министерство культуры и информации Республики Казахстан 29 203 113

005 Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей 3 547 196

006 Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства 3 886 507

041 Подготовка кадров в области культуры и искусства 21 769 410

05 Здравоохранение 2 356 832 136

201 Министерство внутренних дел Республики Казахстан 8 901 311

014 Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 8 901 311

202 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 4 311 873

004 Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 4 311 873

224 Министерство просвещения Республики Казахстан 1 549 070

012 Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей 1 549 070

226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан 2 298 403 484

001 Формирование государственной политики в области здравоохранения 46 249 126

002 Трансферты в фонд социального медицинского страхования 2 083 297 812

024 Трансферты в автономную организацию образования «Назарбаев Университет» 452 569

053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения 110 903 626

067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 19 299 452

070 Охрана общественного здоровья 38 200 899

694 Управление Делами Президента Республики Казахстан 43 666 398

028 Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан 43 666 398

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 7 511 579 077

213 Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 7 511 579 077

001 Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения 12 411 703

027 Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам 7 496 184 317

034 Прикладные научные исследования в области охраны труда 167 000

058 Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры 2 250 777

068 Развитие продуктивной занятости 367 522

076 Развитие системы квалификаций 197 758

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 133 687 770

229 Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 89 368 626

228 Реализация мероприятий в области жилищного строительства 83 781 513

229 Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства 5 587 113

241 Министерство энергетики Республики Казахстан 44 319 144

002 Развитие систем теплоснабжения 44 319 144

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 225 704 824

224 Министерство просвещения Республики Казахстан 180 250

013 Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации 180 250

227 Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 2 255 475

219 Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации 2 255 475

650 Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 78 290 501

001 Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности 2 683 126

035 Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта 1 897 653

036 Развитие спорта высших достижений 72 031 173

043 Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке 1 474 527

051 Стимулирование развития туризма и туристской деятельности 204 022

651 Министерство культуры и информации Республики Казахстан 130 299 267

001 Формирование государственной политики в сфере культуры и информации 5 628 123

003 Проведение государственной информационной политики 66 813 287

004 Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания 2 342 265

008 Реализация государственной молодежной и семейной политики 1 116 367

009 Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями 140 782

017 Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма 27 623

033 Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела 53 969 153

046 Прикладные научные исследования 187 961

049 Развитие ономастической и геральдической деятельности 73 706

694 Управление Делами Президента Республики Казахстан 14 679 331

006 Проведение государственной информационной политики 14 037 406

029 Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне 641 925

09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 102 802 528

202 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 1 114 865

025 Мониторинг сейсмологической информации 1 114 865

229 Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 9 033 006

056 Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики 744 696

089 Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан 7 868 364

244 Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт» 419 946

241 Министерство энергетики Республики Казахстан 85 412 726

003 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы 17 962 037

041 Развитие тепло-, электроэнергетики 67 450 689

629 Агентство Республики Казахстан по атомной энергии 7 241 931

002 Развитие атомных и энергетических проектов 7 241 931

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 484 029 973

207 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан 91 962 378

037 Стабилизация и улучшение качества окружающей среды 9 157 716

038 Сокращение выбросов парниковых газов 286 973

039 Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга 16 601 420

044 Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций 680 415

256 Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира 64 572 939

267 Повышение доступности знаний и научных исследований 662 915

212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 206 094 295

001 Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов 38 938 866

016 Взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций 940 000

021 Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов 2 832 400

249 Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства 38 427 394

250 Повышение доступности финансовых услуг 86 983 000

255 Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства 21 282 675

259 Повышение доступности информации о земельных ресурсах 15 705 728

267 Повышение доступности знаний и научных исследований 984 232

223 Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан 6 089 595

007 Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны 6 089 595

652 Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан 177 016 198

254 Эффективное управление водными ресурсами 177 016 198

694 Управление Делами Президента Республики Казахстан 2 867 507

007 Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира 2 867 507

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 12 879 854

211 Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 8 195 165

090 Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки 8 195 165

229 Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 4 598 506

090 Содействие развитию отраслей промышленности 2 258 968

225 Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 2 339 538

241 Министерство энергетики Республики Казахстан 86 183

040 Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование 86 183

12 Транспорт и коммуникации 629 378 742

223 Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан 178 657 139

003 Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности 127 107 831

008 Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности 2 084 656

010 Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры 3 925 998

011 Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов 4 278 007

015 Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана 41 260 647

228 Министерство транспорта Республики Казахстан 450 721 603

003 Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне 13 503 668

013 Субсидирование регулярных авиаперевозок 6 418 439

015 Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям 54 401 984

091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования 44 242 627

092 Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры 27 597 806

212 Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров) 68 194 000

233 Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом 236 363 079

13 Прочие 1 721 985 286

202 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 10 000 000

005 Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва 10 000 000

204 Министерство иностранных дел Республики Казахстан 4 098 264

006 Представительские затраты 1 315 840

026 Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан 2 782 424

211 Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 1 791 021

061 Услуги в сфере технического регулирования и метрологии 1 791 021

217 Министерство финансов Республики Казахстан 1 478 217 596

010 Резерв Правительства Республики Казахстан 471 117 596

042 Расходы на новые инициативы 1 000 000 000

099 Трансферты в акционерное общество «Администрация Международного финансового центра «Астана» 7 100 000

223 Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан 20 213 891

120 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 17 235 968

205 Обеспечение развития экосистемы искусственного интеллекта и инноваций 2 977 923

227 Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 324 765

002 Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан 324 765

228 Министерство транспорта Республики Казахстан 55 000 000

120 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 55 000 000

243 Министерство национальной экономики Республики Казахстан 141 722 757

087 Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства 141 072 849

202 Реализация мероприятий по созданию и сохранению страхового фонда документации 649 908

694 Управление Делами Президента Республики Казахстан 10 616 992

008 Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан 10 616 992

14 Обслуживание долга 4 190 555 202

217 Министерство финансов Республики Казахстан 4 190 555 202

013 Обслуживание правительственного долга 4 190 555 202

15 Трансферты 6 357 838 886

217 Министерство финансов Республики Казахстан 6 357 838 886