Республиканский бюджет на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

I. Доходы

22 889 278 204

1

    

Налоговые поступления

18 886 018 913
 

01

  

Подоходный налог

5 184 046 488
   

1

Корпоративный подоходный налог

5 184 046 488
 

05

  

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 203 418 394
   

1

Hалог на добавленную стоимость

10 013 328 870
   

2

Акцизы

151 773 430
   

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 038 096 355
   

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

219 739
 

06

  

Hалоги на международную торговлю и внешние операции

2 493 762 965
   

1

Таможенные платежи

2 399 198 977
   

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

94 563 988
 

08

  

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 791 066
   

1

Государственная пошлина

4 791 066

2

    

Неналоговые поступления

330 736 775
 

01

  

Доходы от государственной собственности

253 444 433
   

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 065 218
   

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

112 196 533
   

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

14 171 254
   

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

77 463 088
   

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

4 986 526
   

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 450 386
   

9

Прочие доходы от государственной собственности

40 111 428
 

02

  

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 416 216
   

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 416 216
 

03

  

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

305 488
   

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

305 488
 

05

  

Гранты

389 137
   

2

Финансовая помощь

389 137
 

06

  

Прочие неналоговые поступления

66 181 501
   

1

Прочие неналоговые поступления

66 181 501

3

    

Поступления от продажи основного капитала

2 200 000
 

02

  

Продажа товаров из государственного материального резерва

2 200 000
   

1

Продажа товаров из государственного материального резерва

2 200 000

4

    

Специальные поступления

20 375 447
 

01

  

Специальные поступления

20 375 447
   

1

Специальные поступления

20 375 447

5

    

Поступления трансфертов

3 649 947 069
 

01

  

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

879 947 069
   

1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы

879 947 069
 

04

  

Трансферты из Национального фонда

2 770 000 000
   

1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

2 770 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

II. Затраты

26 275 285 382

01

    

Государственные услуги общего характера

1 093 005 452
 

101

  

Администрация Президента Республики Казахстан

21 727 794
   

001

Обеспечение деятельности Главы государства

21 727 794
 

106

  

Национальный центр по правам человека

1 269 906
   

001

Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

1 269 906
 

107

  

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

1 179 306
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

1 179 306
 

109

  

Аппарат Правительства Республики Казахстан

4 836 227
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

4 836 227
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

207 488 565
   

001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы

207 488 565
 

204

  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

133 885 674
   

001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

99 779 671
   

005

Заграничные командировки

3 200 000
   

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

263 588
   

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

1 006 560
   

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

27 349 251
   

019

Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики

1 651 604
   

021

Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом

60 000
   

022

Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан

575 000
 

207

  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

10 906 415
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов

10 906 415
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

7 731 688
   

001

Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта

7 731 688
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

163 416 268
   

001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

145 249 708
   

002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

14 100
   

067

Финансирование политических партий

17 711 820
   

094

Управление государственными активами

440 640
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

10 152 594
   

001

Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии

10 152 594
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

220 652 594
   

130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

10 820 491
   

217

Развитие науки

209 832 103
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

10 827 650
   

001

Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций

10 827 650
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

6 431 632
   

001

Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

6 431 632
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

6 467 597
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности

6 467 597
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

13 188 252
   

001

Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства

12 294 507
   

006

Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

414 350
   

057

Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития

299 395
   

096

Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития

180 000
 

406

  

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан

6 103 217
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан

5 342 187
   

007

Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля

761 030
 

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

8 942 768
   

001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

8 519 203
   

008

Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы

253 000
   

012

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

170 565
 

626

  

Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

26 920 696
   

001

Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора

21 561 569
   

002

Обеспечение предоставления статистической информации

4 819 127
   

005

Совершенствование статистической системы

540 000
 

627

  

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

4 115 676
   

001

Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности

4 115 676
 

628

  

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

22 419 381
   

001

Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями

22 419 381
 

629

  

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

2 632 438
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии

2 632 438
 

637

  

Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан

1 772 810
   

001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики

1 772 810
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

5 721 001
   

002

Реализация государственной политики в сфере общественного согласия

5 721 001
 

652

  

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

25 929 382
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения

25 929 382
 

690

  

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

12 640 853
   

001

Организация проведения выборов

1 424 343
   

002

Проведение выборов

11 216 510
 

693

  

Управление материально-технического обеспечения

31 956 848
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

31 956 848
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

123 688 220
   

001

Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан

121 930 127
   

009

Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан

1 758 093

02

    

Оборона

1 427 833 215
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

259 434 055
   

001

Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва

199 958 565
   

006

Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

19 900 852
   

007

Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям

39 574 638
 

208

  

Министерство обороны Республики Казахстан

1 168 399 160
   

003

Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

1 155 774 271
   

004

Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан

12 624 889

03

    

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 503 838 009
 

109

  

Аппарат Правительства Республики Казахстан

2 782 301
   

002

Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений

2 782 301
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

524 609 806
   

015

Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств

27 560 631
   

076

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

379 178 686
   

077

Организация деятельности уголовно-исполнительной системы

94 896 504
   

078

Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел

22 973 985
 

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

46 583 770
   

001

Правовое обеспечение деятельности государства

16 119 378
   

005

Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами

3 111 077
   

006

Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов

851 001
   

009

Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации

767 851
   

047

Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан

7 755 017
   

065

Услуги по судебным экспертизам

17 979 446
 

410

  

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

672 733 064
   

003

Обеспечение национальной безопасности

657 752 829
   

004

Программа развития системы национальной безопасности

14 980 235
 

501

  

Верховный Суд Республики Казахстан

117 263 475
   

001

Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

117 263 475
 

502

  

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

73 544 102
   

001

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

71 824 548
   

015

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией

1 719 554
 

628

  

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

11 557 483
   

002

Осуществление оперативно-розыскной деятельности

10 918 290
   

003

Досудебное расследование

404 296
   

005

Развитие Единой информационной аналитической системы

234 897
 

681

  

Служба государственной охраны Республики Казахстан

54 764 008
   

003

Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов

54 764 008

04

    

Образование

812 335 098
 

107

  

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

819 505
   

002

Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров

819 505
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

24 465 531
   

079

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан

24 465 531
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

3 137 969
   

003

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

3 137 969
 

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

13 080
   

060

Повышение квалификации судебно-экспертных кадров

13 080
 

224

  

Министерство просвещения Республики Казахстан

83 309 304
   

001

Формирование и реализация государственной политики в области просвещения

6 480 029
   

003

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

328 254
   

004

Обеспечение доступности качественного школьного образования

60 265 823
   

006

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

6 671 931
   

007

Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования

279 010
   

008

Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования

8 759 758
   

009

Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования

524 499
 

226

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

57 196 871
   

005

Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения

219 606
   

006

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

56 977 265
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

594 557 408
   

001

Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования

5 099 924
   

204

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием

588 350 885
   

230

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 064 112
   

231

Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии

42 487
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

29 037
   

209

Повышение квалификации работников мобилизационных органов

29 037
 

502

  

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

3 636 368
   

018

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

3 636 368
 

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

3 649 520
   

002

Повышение квалификации государственных служащих

469 387
   

013

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

3 180 133
 

650

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

13 101 497
   

038

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

8 574 949
   

045

Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма

4 526 548
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

28 419 008
   

005

Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей

3 520 589
   

006

Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства

3 816 848
   

041

Подготовка кадров в области культуры и искусства

21 081 571

05

    

Здравоохранение

2 731 840 059
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

8 842 864
   

014

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов

8 842 864
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

4 280 125
   

004

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

4 280 125
 

224

  

Министерство просвещения Республики Казахстан

1 535 285
   

012

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

1 535 285
 

226

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

2 672 950 967
   

001

Формирование государственной политики в области здравоохранения

46 231 983
   

002

Трансферты в фонд социального медицинского страхования

2 458 374 531
   

013

Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4 305 979
   

024

Трансферты в автономную организацию образования «Назарбаев Университет»

452 323
   

053

Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения

104 854 472
   

067

Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

19 243 468
   

070

Охрана общественного здоровья

39 488 211
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

44 230 818
   

028

Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан

44 230 818

06

    

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 833 009 502
 

213

  

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

6 833 009 502
   

001

Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения

12 321 948
   

027

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам

6 805 839 483
   

034

Прикладные научные исследования в области охраны труда

334 000
   

058

Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры

13 953 907
   

068

Развитие продуктивной занятости

364 915
   

076

Развитие системы квалификаций

195 249

07

    

Жилищно-коммунальное хозяйство

95 156 925
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

45 256 800
   

228

Реализация мероприятий в области жилищного строительства

35 350 441
   

229

Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства

9 906 359
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

49 900 125
   

002

Развитие систем теплоснабжения

49 900 125

08

    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

236 604 465
 

224

  

Министерство просвещения Республики Казахстан

178 946
   

013

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации

178 946
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

2 154 872
   

219

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации

2 154 872
 

650

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

75 815 178
   

001

Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности

2 701 200
   

035

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

1 623 571
   

036

Развитие спорта высших достижений

69 800 445
   

043

Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке

1 485 940
   

051

Стимулирование развития туризма и туристской деятельности

204 022
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

143 387 751
   

001

Формирование государственной политики в сфере культуры и информации

5 797 610
   

003

Проведение государственной информационной политики

67 279 475
   

004

Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания

2 192 892
   

008

Реализация государственной молодежной и семейной политики

893 851
   

009

Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

140 782
   

017

Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма

27 623
   

033

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела

66 793 793
   

046

Прикладные научные исследования

187 961
   

049

Развитие ономастической и геральдической деятельности

73 764
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

15 067 718
   

006

Проведение государственной информационной политики

14 469 279
   

029

Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне

598 439

09

    

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

128 415 451
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

1 114 865
   

025

Мониторинг сейсмологической информации

1 114 865
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

9 247 842
   

056

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

744 696
   

089

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

8 083 200
   

244

Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт»

419 946
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

105 428 621
   

003

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы

27 569 113
   

005

Субсидирование ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами

29 063 805
   

041

Развитие тепло-, электроэнергетики

48 795 703
 

629

  

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

12 624 123
   

002

Развитие атомных и энергетических проектов

12 624 123

10

    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

708 007 704
 

207

  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

87 275 153
   

036

Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау

209 581
   

037

Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

552 132
   

038

Сокращение выбросов парниковых газов

286 973
   

039

Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга

20 094 363
   

044

Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций

680 415
   

256

Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира

64 475 859
   

267

Повышение доступности знаний и научных исследований

975 830
 

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

475 642 593
   

001

Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов

38 311 823
   

016

Взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций

940 000
   

021

Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов

2 839 158
   

249

Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства

37 619 247
   

250

Повышение доступности финансовых услуг

353 750 000
   

255

Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства

17 119 049
   

259

Повышение доступности информации о земельных ресурсах

14 159 871
   

267

Повышение доступности знаний и научных исследований

10 903 445
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

5 893 000
   

007

Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны

5 893 000
 

652

  

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

136 374 583
   

254

Эффективное управление водными ресурсами

136 374 583
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

2 822 375
   

007

Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира

2 822 375

11

    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

29 050 311
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

11 242 521
   

090

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

11 242 521
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

17 721 607
   

057

Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности

2 037 789
   

090

Содействие развитию отраслей промышленности

13 101 902
   

225

Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2 581 916
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

86 183
   

040

Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование

86 183

12

    

Транспорт и коммуникации

911 909 625
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

140 106 000
   

003

Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности

123 747 202
   

008

Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности

2 033 304
   

010

Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры

7 862 818
   

011

Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов

4 624 733
   

013

Создание и ввод в эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения «KazEOSat-MR»

775 243
   

015

Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана

1 062 700
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

771 803 625
   

003

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

48 549 503
   

013

Субсидирование регулярных авиаперевозок

6 418 439
   

015

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

64 411 984
   

034

Реализация мероприятий в рамках проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)»

66 708 068
   

091

Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

44 242 627
   

092

Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры

32 114 834
   

093

Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта

13 889 800
   

207

Проектирование и строительство пограничных отделений

7 678 225
   

212

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)

68 038 246
   

213

Обеспечение развития городского рельсового транспорта

20 564 498
   

233

Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом

263 105 986
   

240

Строительство и реконструкция пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан

136 081 415

13

    

Прочие

1 121 478 102
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

10 000 000
   

005

Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва

10 000 000
 

204

  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

4 098 264
   

006

Представительские затраты

1 315 840
   

026

Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан

2 782 424
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

12 044 827
   

003

Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам и предоставление гарантирования кредитов

10 000 000
   

061

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

2 044 827
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

757 318 921
   

010

Резерв Правительства Республики Казахстан

333 311 087
   

044

Погашение простых векселей

101 088 000
   

099

Трансферты в акционерное общество «Администрация Международного финансового центра «Астана»

7 200 000
   

120

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 300 718

 

 

205

Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на границе

28 419 116
   

206

Резерв на инициативы Президента Республики Казахстан

285 000 000
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

20 713 891
   

014

Обеспечение реализации проекта «Соглашение об инвестициях по строительству сетей высокоскоростного доступа к сети Интернет в Республике Казахстан»

500 000
   

120

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

17 235 968
   

205

Обеспечение развития экосистемы искусственного интеллекта и инноваций

2 977 923
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

326 492
   

002

Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан

326 492
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

55 000 000
   

120

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

55 000 000
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

214 607 241
   

087

Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

213 896 683
   

202

Реализация мероприятий по созданию и сохранению страхового фонда документации

710 558
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

47 368 466
   

008

Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан

44 692 252
   

120

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 676 214

14

    

Обслуживание долга

3 471 233 631
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

3 471 233 631
   

013

Обслуживание правительственного долга

3 471 233 631

15

    

Трансферты

5 171 567 833
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

5 171 567 833
   

400

Субвенции

5 171 567 833

 

 

 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

III. Чистое бюджетное кредитование

858 213 361
     

Бюджетные кредиты

1 104 500 000

07

    

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 000 000
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

25 000 000
   

040

Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» для модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны

25 000 000

08

    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

71 000 000
 

650

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

71 000 000
   

055

Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов туристской отрасли Республики Казахстан

71 000 000

09

    

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

25 000 000
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

25 000 000
   

007

Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» для модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны

25 000 000

10

    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

615 000 000
 

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

490 000 000
   

009

Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» для финансирования субъектов агропромышленного комплекса на инвестиционные проекты

100 000 000
   

010

Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов агропромышленного комплекса

100 000 000
   

011

Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» с последующим кредитованием акционерного общества «КазАгроФинанс» для финансирования приобретения сельскохозяйственной техники казахстанского производства и/или сборки для последующей передачи в лизинг

50 000 000
   

202

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе

100 000 000
   

262

Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса

140 000 000
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

125 000 000
   

034

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

25 000 000
   

214

Кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения

100 000 000

11

    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 500 000
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

68 500 000
   

036

Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Банк Развития Казахстана» для финансирования крупных проектов обрабатывающей промышленности

68 500 000

12

    

Транспорт и коммуникации

50 000 000
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

50 000 000
   

004

Кредитование акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с последующим кредитованием акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» с последующим кредитованием акционерного общества «Пассажирские перевозки» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов

50 000 000

13

    

Прочие

250 000 000
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

50 000 000
   

231

Бюджетное кредитование акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

50 000 000
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

200 000 000
   

216

Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» для расширения финансирования малого и среднего бизнеса и обеспечения устойчивого экономического роста экономики

200 000 000

 

 

 

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

Погашение бюджетных кредитов

246 286 639

6

    

Погашение бюджетных кредитов

246 286 639
 

01

  

Погашение бюджетных кредитов

246 286 639
   

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

215 916 264
   

3

Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда

30 370 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

IV. Cальдо по операциям с финансовыми активами

350 484 618
     

Приобретение финансовых активов

350 484 618

01

    

Государственные услуги общего характера

21 819 292
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

9 399 292
   

006

Приобретение акций международных финансовых организаций

164 138
   

208

Приобретение доли в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития

9 235 154
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

12 420 000
   

211

Приобретение доли Казахстана в уставном капитале Тюркского инвестиционного фонда

12 420 000

10

    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

17 557 807
 

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

16 763 763
   

007

Увеличение уставного капитала некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для модернизации научных организаций

16 763 763
 

652

  

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

794 044
   

241

Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз»

794 044

11

    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

261 107 519
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

261 107 519
   

005

Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет» на развитие переработки импортного сырья в виде отходов металлургического производства сульфида рения и жаропрочных никелевых сплавов с получением рения и других редких металлов

607 519
   

007

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «Фонд развития промышленности» для финансирования проектов обрабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры

160 500 000
   

012

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» для фондирования фонда (фондов) прямых инвестиций

100 000 000

13

    

Прочие

50 000 000
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

50 000 000
   

005

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для последующего увеличения уставного капитала акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с целью поддержки перспективных экспортоориентированных проектов казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках и усилению их конкурентоспособности

50 000 000

 

 

 

 

 

 

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

Поступления от продажи финансовых активов

0

7

    

Поступления от продажи финансовых активов государства

0
 

01

  

Поступления от продажи финансовых активов государства

0
   

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
     

V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 594 705 157
     

VI. Ненефтяной дефицит (профицит)

-9 059 225 157
     

VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

4 594 705 157

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

I. Доходы

25 095 967 558

1

    

Налоговые поступления

20 833 367 625
 

01

  

Подоходный налог

5 823 089 368
   

1

Корпоративный подоходный налог

5 823 089 368
 

05

  

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 780 249 560
   

1

Hалог на добавленную стоимость

11 516 330 765
   

2

Акцизы

172 713 598
   

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 090 971 175
   

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

234 022
 

06

  

Hалоги на международную торговлю и внешние операции

2 224 926 212
   

1

Таможенные платежи

2 124 773 600
   

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

100 152 612
 

08

  

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 102 485
   

1

Государственная пошлина

5 102 485

2

    

Неналоговые поступления

388 881 679
 

01

  

Доходы от государственной собственности

307 536 686
   

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 181 593
   

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

168 594 870
   

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

12 183 941
   

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75 205 928
   

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

5 310 650
   

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 399 533
   

9

Прочие доходы от государственной собственности

42 660 171
 

02

  

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 416 216
   

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 416 216
 

03

  

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

325 345
   

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

325 345
 

05

  

Гранты

16 137
   

2

Финансовая помощь

16 137
 

06

  

Прочие неналоговые поступления

70 587 295
   

1

Прочие неналоговые поступления

70 587 295

3

    

Поступления от продажи основного капитала

2 200 000
 

02

  

Продажа товаров из государственного материального резерва

2 200 000
   

1

Продажа товаров из государственного материального резерва

2 200 000

4

    

Специальные поступления

21 699 851
 

01

  

Специальные поступления

21 699 851
   

1

Специальные поступления

21 699 851

5

    

Поступления трансфертов

3 849 818 403
 

01

  

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 079 818 403
   

1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы

1 079 818 403
 

04

  

Трансферты из Национального фонда

2 770 000 000
   

1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

2 770 000 000
 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

II. Затраты

28 487 164 557

01

    

Государственные услуги общего характера

958 270 654
 

101

  

Администрация Президента Республики Казахстан

21 770 643
   

001

Обеспечение деятельности Главы государства

21 770 643
 

106

  

Национальный центр по правам человека

1 280 294
   

001

Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

1 280 294
 

107

  

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

1 179 370
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

1 179 370
 

109

  

Аппарат Правительства Республики Казахстан

4 863 911
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

4 863 911
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

208 011 207
   

001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы

208 011 207
 

204

  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

133 617 432
   

001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

100 339 996
   

005

Заграничные командировки

3 200 000
   

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

263 588
   

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

1 009 764
   

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

26 517 480
   

019

Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики

1 651 604
   

021

Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом

60 000
   

022

Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан

575 000
 

207

  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

10 613 058
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов

10 613 058
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

5 539 975
   

001

Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта

5 539 975
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

165 208 091
   

001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

146 164 622
   

002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

6 000
   

067

Финансирование политических партий

18 596 829
   

094

Управление государственными активами

440 640
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

9 623 352
   

001

Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии

9 623 352
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

141 414 036
   

130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

10 909 666
   

217

Развитие науки

130 504 370
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

10 296 063
   

001

Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций

10 296 063
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

6 329 983
   

001

Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

6 329 983
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

6 593 877
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности

6 593 877
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

12 490 997
   

001

Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства

12 071 602
   

057

Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития

299 395
   

096

Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития

120 000
 

406

  

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан

6 026 447
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан

5 265 417
   

007

Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля

761 030
 

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

8 873 706
   

001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

8 703 141
   

012

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

170 565
 

626

  

Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

24 943 390
   

001

Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора

21 592 379
   

002

Обеспечение предоставления статистической информации

3 351 011
 

627

  

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

4 176 576
   

001

Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности

4 176 576
 

628

  

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

22 866 416
   

001

Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями

22 866 416
 

629

  

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

2 771 698
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии

2 771 698
 

637

  

Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан

1 784 138
   

001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики

1 784 138
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

5 729 358
   

002

Реализация государственной политики в сфере общественного согласия

5 729 358
 

652

  

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

16 807 756
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения

16 807 756
 

690

  

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

23 350 709
   

001

Организация проведения выборов

1 430 105
   

002

Проведение выборов

21 920 604
 

693

  

Управление материально-технического обеспечения

24 054 789
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

24 054 789
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

78 053 382
   

001

Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан

76 504 512
   

009

Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан

1 548 870

02

    

Оборона

1 454 385 484
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

245 904 139
   

001

Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва

199 950 029
   

006

Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9 120 030
   

007

Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям

36 834 080
 

208

  

Министерство обороны Республики Казахстан

1 208 481 345
   

003

Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

1 196 648 776
   

004

Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан

11 832 569

03

    

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 517 737 384
 

109

  

Аппарат Правительства Республики Казахстан

2 645 187
   

002

Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений

2 645 187
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

545 114 721
   

015

Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств

29 812 531
   

076

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

395 998 802
   

077

Организация деятельности уголовно-исполнительной системы

96 329 403
   

078

Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел

22 973 985
 

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

46 742 236
   

001

Правовое обеспечение деятельности государства

16 252 805
   

005

Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами

3 111 077
   

006

Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов

851 001
   

009

Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации

767 851
   

047

Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан

7 728 636
   

065

Услуги по судебным экспертизам

18 030 866
 

410

  

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

660 750 592
   

003

Обеспечение национальной безопасности

654 563 148
   

004

Программа развития системы национальной безопасности

6 187 444
 

501

  

Верховный Суд Республики Казахстан

117 973 214
   

001

Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

117 973 214
 

502

  

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

76 249 892
   

001

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

72 264 509
   

015

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией

3 985 383
 

628

  

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

12 673 241
   

002

Осуществление оперативно-розыскной деятельности

12 268 945
   

003

Досудебное расследование

404 296
 

681

  

Служба государственной охраны Республики Казахстан

55 588 301
   

003

Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов

55 588 301

04

    

Образование

829 496 757
 

107

  

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

835 876
   

002

Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров

835 876
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

23 672 517
   

079

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан

23 672 517
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

3 125 864
   

003

Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

3 125 864
 

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

13 080
   

060

Повышение квалификации судебно-экспертных кадров

13 080
 

224

  

Министерство просвещения Республики Казахстан

83 637 828
   

001

Формирование и реализация государственной политики в области просвещения

6 549 168
   

003

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

342 532
   

004

Обеспечение доступности качественного школьного образования

61 460 862
   

006

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

6 746 548
   

007

Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования

280 000
   

008

Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования

7 732 359
   

009

Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования

526 359
 

226

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

55 471 931
   

005

Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения

219 606
   

006

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

55 252 325
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

612 540 407
   

001

Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования

5 251 061
   

204

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием

606 182 565
   

230

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 064 294
   

231

Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии

42 487
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

29 037
   

209

Повышение квалификации работников мобилизационных органов

29 037
 

502

  

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

3 636 368
   

018

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

3 636 368
 

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

3 592 302
   

002

Повышение квалификации государственных служащих

456 255
   

013

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

3 136 047
 

650

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

13 738 434
   

038

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

9 208 619
   

045

Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма

4 529 815
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

29 203 113
   

005

Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей

3 547 196
   

006

Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства

3 886 507
   

041

Подготовка кадров в области культуры и искусства

21 769 410

05

    

Здравоохранение

2 356 832 136
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

8 901 311
   

014

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов

8 901 311
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

4 311 873
   

004

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

4 311 873
 

224

  

Министерство просвещения Республики Казахстан

1 549 070
   

012

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

1 549 070
 

226

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

2 298 403 484
   

001

Формирование государственной политики в области здравоохранения

46 249 126
   

002

Трансферты в фонд социального медицинского страхования

2 083 297 812
   

024

Трансферты в автономную организацию образования «Назарбаев Университет»

452 569
   

053

Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения

110 903 626
   

067

Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

19 299 452
   

070

Охрана общественного здоровья

38 200 899
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

43 666 398
   

028

Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан

43 666 398

06

    

Социальная помощь и социальное обеспечение

7 511 579 077
 

213

  

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

7 511 579 077
   

001

Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения

12 411 703
   

027

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам

7 496 184 317
   

034

Прикладные научные исследования в области охраны труда

167 000
   

058

Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры

2 250 777
   

068

Развитие продуктивной занятости

367 522
   

076

Развитие системы квалификаций

197 758

07

    

Жилищно-коммунальное хозяйство

133 687 770
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

89 368 626
   

228

Реализация мероприятий в области жилищного строительства

83 781 513
   

229

Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства

5 587 113
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

44 319 144
   

002

Развитие систем теплоснабжения

44 319 144

08

    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

225 704 824
 

224

  

Министерство просвещения Республики Казахстан

180 250
   

013

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации

180 250
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

2 255 475
   

219

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации

2 255 475
 

650

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

78 290 501
   

001

Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности

2 683 126
   

035

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

1 897 653
   

036

Развитие спорта высших достижений

72 031 173
   

043

Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке

1 474 527
   

051

Стимулирование развития туризма и туристской деятельности

204 022
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

130 299 267
   

001

Формирование государственной политики в сфере культуры и информации

5 628 123
   

003

Проведение государственной информационной политики

66 813 287
   

004

Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания

2 342 265
   

008

Реализация государственной молодежной и семейной политики

1 116 367
   

009

Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

140 782
   

017

Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма

27 623
   

033

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела

53 969 153
   

046

Прикладные научные исследования

187 961
   

049

Развитие ономастической и геральдической деятельности

73 706
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

14 679 331
   

006

Проведение государственной информационной политики

14 037 406
   

029

Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне

641 925

09

    

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

102 802 528
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

1 114 865
   

025

Мониторинг сейсмологической информации

1 114 865
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

9 033 006
   

056

Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики

744 696
   

089

Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан

7 868 364
   

244

Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт»

419 946
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

85 412 726
   

003

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы

17 962 037
   

041

Развитие тепло-, электроэнергетики

67 450 689
 

629

  

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

7 241 931
   

002

Развитие атомных и энергетических проектов

7 241 931

10

    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

484 029 973
 

207

  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

91 962 378
   

037

Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

9 157 716
   

038

Сокращение выбросов парниковых газов

286 973
   

039

Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга

16 601 420
   

044

Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций

680 415
   

256

Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира

64 572 939
   

267

Повышение доступности знаний и научных исследований

662 915
 

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

206 094 295
   

001

Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов

38 938 866
   

016

Взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций

940 000
   

021

Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов

2 832 400
   

249

Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства

38 427 394
   

250

Повышение доступности финансовых услуг

86 983 000
   

255

Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства

21 282 675
   

259

Повышение доступности информации о земельных ресурсах

15 705 728
   

267

Повышение доступности знаний и научных исследований

984 232
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

6 089 595
   

007

Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны

6 089 595
 

652

  

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

177 016 198
   

254

Эффективное управление водными ресурсами

177 016 198
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

2 867 507
   

007

Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира

2 867 507

11

    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 879 854
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

8 195 165
   

090

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

8 195 165
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

4 598 506
   

090

Содействие развитию отраслей промышленности

2 258 968
   

225

Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2 339 538
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

86 183
   

040

Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование

86 183

12

    

Транспорт и коммуникации

629 378 742
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

178 657 139
   

003

Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности

127 107 831
   

008

Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности

2 084 656
   

010

Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры

3 925 998
   

011

Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов

4 278 007
   

015

Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана

41 260 647
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

450 721 603
   

003

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

13 503 668
   

013

Субсидирование регулярных авиаперевозок

6 418 439
   

015

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

54 401 984
   

091

Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования

44 242 627
   

092

Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры

27 597 806
   

212

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)

68 194 000
   

233

Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом

236 363 079

13

    

Прочие

1 721 985 286
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

10 000 000
   

005

Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва

10 000 000
 

204

  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

4 098 264
   

006

Представительские затраты

1 315 840
   

026

Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан

2 782 424
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

1 791 021
   

061

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

1 791 021
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

1 478 217 596
   

010

Резерв Правительства Республики Казахстан

471 117 596
   

042

Расходы на новые инициативы

1 000 000 000
   

099

Трансферты в акционерное общество «Администрация Международного финансового центра «Астана»

7 100 000
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

20 213 891
   

120

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

17 235 968
   

205

Обеспечение развития экосистемы искусственного интеллекта и инноваций

2 977 923
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

324 765
   

002

Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан

324 765
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

55 000 000
   

120

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

55 000 000
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

141 722 757
   

087

Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

141 072 849
   

202

Реализация мероприятий по созданию и сохранению страхового фонда документации

649 908
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

10 616 992
   

008

Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан

10 616 992

14

    

Обслуживание долга

4 190 555 202
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

4 190 555 202
   

013

Обслуживание правительственного долга

4 190 555 202

15

    

Трансферты

6 357 838 886
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

6 357 838 886
   

400

Субвенции

6 357 838 886
 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

III. Чистое бюджетное кредитование

86 283 590
     

Бюджетные кредиты

257 476 151

10

    

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

225 000 000
 

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

50 000 000
   

202

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе

50 000 000
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

175 000 000
   

034

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

25 000 000
   

214

Кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения

150 000 000

12

    

Транспорт и коммуникации

32 476 151
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

32 476 151
   

004

Кредитование акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с последующим кредитованием акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» с последующим кредитованием акционерного общества «Пассажирские перевозки» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов

32 476 151
 

 

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

Погашение бюджетных кредитов

171 192 561

6

    

Погашение бюджетных кредитов

171 192 561
 

01

  

Погашение бюджетных кредитов

171 192 561
   

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

153 899 794
   

3

Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда

17 292 767
 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

IV. Cальдо по операциям с финансовыми активами

22 359 292
     

Приобретение финансовых активов

22 359 292

01

    

Государственные услуги общего характера

22 359 292
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

9 399 292
   

006

Приобретение акций международных финансовых организаций

164 138
   

208

Приобретение доли в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития

9 235 154
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

12 960 000
   

211

Приобретение доли Казахстана в уставном капитале Тюркского инвестиционного фонда

12 960 000
 

 

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

Поступления от продажи финансовых активов

0

7

    

Поступления от продажи финансовых активов государства

0
 

01

  

Поступления от продажи финансовых активов государства

0
   

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0
 

 

 

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
     

V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 499 839 881
     

VI. Ненефтяной дефицит (профицит)

-7 652 542 281
     

VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3 499 839 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет на 2028 год

 

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Класс
 

Подкласс
     

I. Доходы

27 414 880 193

1

    

Налоговые поступления

22 699 878 633
 

01

  

Подоходный налог

6 518 366 237
   

1

Корпоративный подоходный налог

6 518 366 237
 

05

  

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 941 953 848
   

1

Hалог на добавленную стоимость

12 655 402 999
   

2

Акцизы

179 471 238
   

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 106 831 547
   

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

248 064
 

06

  

Hалоги на международную торговлю и внешние операции

2 234 149 913
   

1

Таможенные платежи

2 130 311 519
   

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

103 838 394
 

08

  

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 408 635
   

1

Государственная пошлина

5 408 635

2

    

Неналоговые поступления

519 192 000
 

01

  

Доходы от государственной собственности

433 573 697
   

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 883 800
   

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

290 665 279
   

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

13 593 649
   

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75 340 956
   

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

5 629 289
   

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 240 943
   

9

Прочие доходы от государственной собственности

45 219 781
 

02

  

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 440 228
   

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 440 228
 

03

  

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

344 866
   

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

344 866
 

06

  

Прочие неналоговые поступления

74 833 209
   

1

Прочие неналоговые поступления

74 833 209

3

    

Поступления от продажи основного капитала

2 200 000
 

02

  

Продажа товаров из государственного материального резерва

2 200 000
   

1

Продажа товаров из государственного материального резерва

2 200 000

4

    

Специальные поступления

23 001 842
 

01

  

Специальные поступления

23 001 842
   

1

Специальные поступления

23 001 842

5

    

Поступления трансфертов

4 170 607 718
 

01

  

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 400 607 718
   

1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы

1 400 607 718
 

04

  

Трансферты из Национального фонда

2 770 000 000
   

1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

2 770 000 000
 

 

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге
 

Администратор
 

Программа
     

II. Затраты

29 434 857 162

01

    

Государственные услуги общего характера

908 355 868
 

101

  

Администрация Президента Республики Казахстан

21 787 926
   

001

Обеспечение деятельности Главы государства

21 787 926
 

106

  

Национальный центр по правам человека

1 284 653
   

001

Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

1 284 653
 

107

  

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

1 184 201
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

1 184 201
 

109

  

Аппарат Правительства Республики Казахстан

4 877 313
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

4 877 313
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

207 790 759
   

001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы

207 790 759
 

204

  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

133 792 953
   

001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

100 513 906
   

005

Заграничные командировки

3 200 000
   

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

263 588
   

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

1 011 375
   

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

26 517 480
   

019

Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики

1 651 604
   

021

Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом

60 000
   

022

Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан

575 000
 

207

  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

10 632 446
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов

10 632 446
 

211

  

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

5 556 053
   

001

Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта

5 556 053
 

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

166 572 637
   

001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

146 604 312
   

002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

3 150
   

067

Финансирование политических партий

19 524 535
   

094

Управление государственными активами

440 640
 

223

  

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

9 652 402
   

001

Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии

9 652 402
 

227

  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

64 640 526
   

130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

11 020 452
   

217

Развитие науки

53 620 074
 

228

  

Министерство транспорта Республики Казахстан

10 297 353
   

001

Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций

10 297 353
 

229

  

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

6 337 195
   

001

Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

6 337 195
 

241

  

Министерство энергетики Республики Казахстан

6 805 174
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности

6 805 174
 

243

  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

12 176 726
   

001

Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства

11 997 331
   

057

Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития

179 395
 

406

  

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан

6 032 227
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан

5 271 197
   

007

Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля

761 030
 

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

8 741 740
   

001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

8 571 175
   

012

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

170 565
 

626

  

Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

24 959 539
   

001

Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора

21 640 951
   

002

Обеспечение предоставления статистической информации

3 318 588
 

627

  

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

4 189 537
   

001

Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности

4 189 537
 

628

  

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

22 517 072
   

001

Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями

22 517 072
 

629

  

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

2 828 574
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии

2 828 574
 

637

  

Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан

1 789 801
   

001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики

1 789 801
 

651

  

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

6 746 966
   

002

Реализация государственной политики в сфере общественного согласия

6 746 966
 

652

  

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

24 674 136
   

001

Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения

24 674 136
 

690

  

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

27 984 432
   

001

Организация проведения выборов

1 433 005
   

002

Проведение выборов

26 551 427
 

693

  

Управление материально-технического обеспечения

24 055 846
   

001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

24 055 846
 

694

  

Управление Делами Президента Республики Казахстан

90 447 681
   

001

Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан

88 888 181
   

009

Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан

1 559 500

02

    

Оборона

1 503 825 313
 

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

241 173 384
   

001

Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва

202 814 480
   

006

Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4 265 382
   

007

Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям

34 093 522
 

208

  

Министерство обороны Республики Казахстан

1 262 651 929
   

003

Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

1 252 871 273
   

004

Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан

9 780 656

03

    

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 525 135 051
 

109

  

Аппарат Правительства Республики Казахстан

2 629 974
   

002

Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений

2 629 974
 

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

536 144 557
   

015

Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств

29 544 083
   

076

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

387 544 146