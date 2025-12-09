Приложение 239
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2026 – 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года
№ 239-VIII ЗРК
Республиканский бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
I. Доходы
|
22 889 278 204
|
1
|
Налоговые поступления
|
18 886 018 913
|
01
|
Подоходный налог
|
5 184 046 488
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
5 184 046 488
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
11 203 418 394
|
1
|
Hалог на добавленную стоимость
|
10 013 328 870
|
2
|
Акцизы
|
151 773 430
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 038 096 355
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
219 739
|
06
|
Hалоги на международную торговлю и внешние операции
|
2 493 762 965
|
1
|
Таможенные платежи
|
2 399 198 977
|
2
|
Прочие налоги на международную торговлю и операции
|
94 563 988
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
4 791 066
|
1
|
Государственная пошлина
|
4 791 066
|
2
|
Неналоговые поступления
|
330 736 775
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
253 444 433
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
3 065 218
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
112 196 533
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
14 171 254
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
77 463 088
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
4 986 526
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 450 386
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
40 111 428
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 416 216
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 416 216
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
305 488
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
305 488
|
05
|
Гранты
|
389 137
|
2
|
Финансовая помощь
|
389 137
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
66 181 501
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
66 181 501
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 200 000
|
02
|
Продажа товаров из государственного материального резерва
|
2 200 000
|
1
|
Продажа товаров из государственного материального резерва
|
2 200 000
|
4
|
Специальные поступления
|
20 375 447
|
01
|
Специальные поступления
|
20 375 447
|
1
|
Специальные поступления
|
20 375 447
|
5
|
Поступления трансфертов
|
3 649 947 069
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
879 947 069
|
1
|
Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы
|
879 947 069
|
04
|
Трансферты из Национального фонда
|
2 770 000 000
|
1
|
Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет
|
2 770 000 000
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
II. Затраты
|
26 275 285 382
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 093 005 452
|
101
|
Администрация Президента Республики Казахстан
|
21 727 794
|
001
|
Обеспечение деятельности Главы государства
|
21 727 794
|
106
|
Национальный центр по правам человека
|
1 269 906
|
001
|
Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
|
1 269 906
|
107
|
Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
1 179 306
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
1 179 306
|
109
|
Аппарат Правительства Республики Казахстан
|
4 836 227
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан
|
4 836 227
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
207 488 565
|
001
|
Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы
|
207 488 565
|
204
|
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
|
133 885 674
|
001
|
Услуги по координации внешнеполитической деятельности
|
99 779 671
|
005
|
Заграничные командировки
|
3 200 000
|
008
|
Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом
|
263 588
|
013
|
Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств
|
1 006 560
|
017
|
Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах
|
27 349 251
|
019
|
Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики
|
1 651 604
|
021
|
Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом
|
60 000
|
022
|
Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан
|
575 000
|
207
|
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
|
10 906 415
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов
|
10 906 415
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
7 731 688
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта
|
7 731 688
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
163 416 268
|
001
|
Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета
|
145 249 708
|
002
|
Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями
|
14 100
|
067
|
Финансирование политических партий
|
17 711 820
|
094
|
Управление государственными активами
|
440 640
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
10 152 594
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии
|
10 152 594
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
220 652 594
|
130
|
Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности
|
10 820 491
|
217
|
Развитие науки
|
209 832 103
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
10 827 650
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций
|
10 827 650
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
6 431 632
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства
|
6 431 632
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
6 467 597
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности
|
6 467 597
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
13 188 252
|
001
|
Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства
|
12 294 507
|
006
|
Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями
|
414 350
|
057
|
Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития
|
299 395
|
096
|
Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития
|
180 000
|
406
|
Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
|
6 103 217
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
|
5 342 187
|
007
|
Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля
|
761 030
|
608
|
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
|
8 942 768
|
001
|
Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы
|
8 519 203
|
008
|
Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы
|
253 000
|
012
|
Услуги по тестированию кадров государственной службы республики
|
170 565
|
626
|
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
|
26 920 696
|
001
|
Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора
|
21 561 569
|
002
|
Обеспечение предоставления статистической информации
|
4 819 127
|
005
|
Совершенствование статистической системы
|
540 000
|
627
|
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
|
4 115 676
|
001
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
|
4 115 676
|
628
|
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
22 419 381
|
001
|
Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями
|
22 419 381
|
629
|
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
|
2 632 438
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии
|
2 632 438
|
637
|
Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан
|
1 772 810
|
001
|
Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики
|
1 772 810
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
5 721 001
|
002
|
Реализация государственной политики в сфере общественного согласия
|
5 721 001
|
652
|
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
|
25 929 382
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
25 929 382
|
690
|
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
|
12 640 853
|
001
|
Организация проведения выборов
|
1 424 343
|
002
|
Проведение выборов
|
11 216 510
|
693
|
Управление материально-технического обеспечения
|
31 956 848
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан
|
31 956 848
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
123 688 220
|
001
|
Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
121 930 127
|
009
|
Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан
|
1 758 093
|
02
|
Оборона
|
1 427 833 215
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
259 434 055
|
001
|
Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва
|
199 958 565
|
006
|
Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
19 900 852
|
007
|
Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям
|
39 574 638
|
208
|
Министерство обороны Республики Казахстан
|
1 168 399 160
|
003
|
Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан
|
1 155 774 271
|
004
|
Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан
|
12 624 889
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
1 503 838 009
|
109
|
Аппарат Правительства Республики Казахстан
|
2 782 301
|
002
|
Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений
|
2 782 301
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
524 609 806
|
015
|
Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств
|
27 560 631
|
076
|
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности
|
379 178 686
|
077
|
Организация деятельности уголовно-исполнительной системы
|
94 896 504
|
078
|
Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел
|
22 973 985
|
221
|
Министерство юстиции Республики Казахстан
|
46 583 770
|
001
|
Правовое обеспечение деятельности государства
|
16 119 378
|
005
|
Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами
|
3 111 077
|
006
|
Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов
|
851 001
|
009
|
Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации
|
767 851
|
047
|
Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан
|
7 755 017
|
065
|
Услуги по судебным экспертизам
|
17 979 446
|
410
|
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
|
672 733 064
|
003
|
Обеспечение национальной безопасности
|
657 752 829
|
004
|
Программа развития системы национальной безопасности
|
14 980 235
|
501
|
Верховный Суд Республики Казахстан
|
117 263 475
|
001
|
Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций
|
117 263 475
|
502
|
Генеральная прокуратура Республики Казахстан
|
73 544 102
|
001
|
Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан
|
71 824 548
|
015
|
Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией
|
1 719 554
|
628
|
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
11 557 483
|
002
|
Осуществление оперативно-розыскной деятельности
|
10 918 290
|
003
|
Досудебное расследование
|
404 296
|
005
|
Развитие Единой информационной аналитической системы
|
234 897
|
681
|
Служба государственной охраны Республики Казахстан
|
54 764 008
|
003
|
Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов
|
54 764 008
|
04
|
Образование
|
812 335 098
|
107
|
Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
819 505
|
002
|
Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров
|
819 505
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
24 465 531
|
079
|
Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан
|
24 465 531
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
3 137 969
|
003
|
Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
3 137 969
|
221
|
Министерство юстиции Республики Казахстан
|
13 080
|
060
|
Повышение квалификации судебно-экспертных кадров
|
13 080
|
224
|
Министерство просвещения Республики Казахстан
|
83 309 304
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в области просвещения
|
6 480 029
|
003
|
Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения
|
328 254
|
004
|
Обеспечение доступности качественного школьного образования
|
60 265 823
|
006
|
Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием
|
6 671 931
|
007
|
Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования
|
279 010
|
008
|
Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования
|
8 759 758
|
009
|
Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования
|
524 499
|
226
|
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
|
57 196 871
|
005
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения
|
219 606
|
006
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
56 977 265
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
594 557 408
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования
|
5 099 924
|
204
|
Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием
|
588 350 885
|
230
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
1 064 112
|
231
|
Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии
|
42 487
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
29 037
|
209
|
Повышение квалификации работников мобилизационных органов
|
29 037
|
502
|
Генеральная прокуратура Республики Казахстан
|
3 636 368
|
018
|
Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов
|
3 636 368
|
608
|
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
|
3 649 520
|
002
|
Повышение квалификации государственных служащих
|
469 387
|
013
|
Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих
|
3 180 133
|
650
|
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
|
13 101 497
|
038
|
Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
|
8 574 949
|
045
|
Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма
|
4 526 548
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
28 419 008
|
005
|
Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей
|
3 520 589
|
006
|
Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства
|
3 816 848
|
041
|
Подготовка кадров в области культуры и искусства
|
21 081 571
|
05
|
Здравоохранение
|
2 731 840 059
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
8 842 864
|
014
|
Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов
|
8 842 864
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
4 280 125
|
004
|
Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
|
4 280 125
|
224
|
Министерство просвещения Республики Казахстан
|
1 535 285
|
012
|
Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей
|
1 535 285
|
226
|
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
|
2 672 950 967
|
001
|
Формирование государственной политики в области здравоохранения
|
46 231 983
|
002
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования
|
2 458 374 531
|
013
|
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
|
4 305 979
|
024
|
Трансферты в автономную организацию образования «Назарбаев Университет»
|
452 323
|
053
|
Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения
|
104 854 472
|
067
|
Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
19 243 468
|
070
|
Охрана общественного здоровья
|
39 488 211
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
44 230 818
|
028
|
Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
44 230 818
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
6 833 009 502
|
213
|
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
|
6 833 009 502
|
001
|
Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения
|
12 321 948
|
027
|
Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам
|
6 805 839 483
|
034
|
Прикладные научные исследования в области охраны труда
|
334 000
|
058
|
Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры
|
13 953 907
|
068
|
Развитие продуктивной занятости
|
364 915
|
076
|
Развитие системы квалификаций
|
195 249
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
95 156 925
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
45 256 800
|
228
|
Реализация мероприятий в области жилищного строительства
|
35 350 441
|
229
|
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
|
9 906 359
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
49 900 125
|
002
|
Развитие систем теплоснабжения
|
49 900 125
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
236 604 465
|
224
|
Министерство просвещения Республики Казахстан
|
178 946
|
013
|
Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации
|
178 946
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
2 154 872
|
219
|
Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации
|
2 154 872
|
650
|
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
|
75 815 178
|
001
|
Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности
|
2 701 200
|
035
|
Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
|
1 623 571
|
036
|
Развитие спорта высших достижений
|
69 800 445
|
043
|
Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке
|
1 485 940
|
051
|
Стимулирование развития туризма и туристской деятельности
|
204 022
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
143 387 751
|
001
|
Формирование государственной политики в сфере культуры и информации
|
5 797 610
|
003
|
Проведение государственной информационной политики
|
67 279 475
|
004
|
Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания
|
2 192 892
|
008
|
Реализация государственной молодежной и семейной политики
|
893 851
|
009
|
Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями
|
140 782
|
017
|
Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма
|
27 623
|
033
|
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела
|
66 793 793
|
046
|
Прикладные научные исследования
|
187 961
|
049
|
Развитие ономастической и геральдической деятельности
|
73 764
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
15 067 718
|
006
|
Проведение государственной информационной политики
|
14 469 279
|
029
|
Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне
|
598 439
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
128 415 451
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
1 114 865
|
025
|
Мониторинг сейсмологической информации
|
1 114 865
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
9 247 842
|
056
|
Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики
|
744 696
|
089
|
Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан
|
8 083 200
|
244
|
Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт»
|
419 946
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
105 428 621
|
003
|
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы
|
27 569 113
|
005
|
Субсидирование ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами
|
29 063 805
|
041
|
Развитие тепло-, электроэнергетики
|
48 795 703
|
629
|
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
|
12 624 123
|
002
|
Развитие атомных и энергетических проектов
|
12 624 123
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
708 007 704
|
207
|
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
|
87 275 153
|
036
|
Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау
|
209 581
|
037
|
Стабилизация и улучшение качества окружающей среды
|
552 132
|
038
|
Сокращение выбросов парниковых газов
|
286 973
|
039
|
Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга
|
20 094 363
|
044
|
Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций
|
680 415
|
256
|
Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира
|
64 475 859
|
267
|
Повышение доступности знаний и научных исследований
|
975 830
|
212
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
|
475 642 593
|
001
|
Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов
|
38 311 823
|
016
|
Взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций
|
940 000
|
021
|
Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов
|
2 839 158
|
249
|
Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства
|
37 619 247
|
250
|
Повышение доступности финансовых услуг
|
353 750 000
|
255
|
Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства
|
17 119 049
|
259
|
Повышение доступности информации о земельных ресурсах
|
14 159 871
|
267
|
Повышение доступности знаний и научных исследований
|
10 903 445
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
5 893 000
|
007
|
Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны
|
5 893 000
|
652
|
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
|
136 374 583
|
254
|
Эффективное управление водными ресурсами
|
136 374 583
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
2 822 375
|
007
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира
|
2 822 375
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
29 050 311
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
11 242 521
|
090
|
Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
|
11 242 521
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
17 721 607
|
057
|
Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности
|
2 037 789
|
090
|
Содействие развитию отраслей промышленности
|
13 101 902
|
225
|
Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
2 581 916
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
86 183
|
040
|
Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование
|
86 183
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
911 909 625
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
140 106 000
|
003
|
Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности
|
123 747 202
|
008
|
Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности
|
2 033 304
|
010
|
Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры
|
7 862 818
|
011
|
Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов
|
4 624 733
|
013
|
Создание и ввод в эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения «KazEOSat-MR»
|
775 243
|
015
|
Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана
|
1 062 700
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
771 803 625
|
003
|
Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне
|
48 549 503
|
013
|
Субсидирование регулярных авиаперевозок
|
6 418 439
|
015
|
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям
|
64 411 984
|
034
|
Реализация мероприятий в рамках проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)»
|
66 708 068
|
091
|
Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования
|
44 242 627
|
092
|
Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры
|
32 114 834
|
093
|
Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта
|
13 889 800
|
207
|
Проектирование и строительство пограничных отделений
|
7 678 225
|
212
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)
|
68 038 246
|
213
|
Обеспечение развития городского рельсового транспорта
|
20 564 498
|
233
|
Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом
|
263 105 986
|
240
|
Строительство и реконструкция пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан
|
136 081 415
|
13
|
Прочие
|
1 121 478 102
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
10 000 000
|
005
|
Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва
|
10 000 000
|
204
|
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
|
4 098 264
|
006
|
Представительские затраты
|
1 315 840
|
026
|
Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан
|
2 782 424
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
12 044 827
|
003
|
Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам и предоставление гарантирования кредитов
|
10 000 000
|
061
|
Услуги в сфере технического регулирования и метрологии
|
2 044 827
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
757 318 921
|
010
|
Резерв Правительства Республики Казахстан
|
333 311 087
|
044
|
Погашение простых векселей
|
101 088 000
|
099
|
Трансферты в акционерное общество «Администрация Международного финансового центра «Астана»
|
7 200 000
|
120
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 300 718
|
|
|
205
|
Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на границе
|
28 419 116
|
206
|
Резерв на инициативы Президента Республики Казахстан
|
285 000 000
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
20 713 891
|
014
|
Обеспечение реализации проекта «Соглашение об инвестициях по строительству сетей высокоскоростного доступа к сети Интернет в Республике Казахстан»
|
500 000
|
120
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
17 235 968
|
205
|
Обеспечение развития экосистемы искусственного интеллекта и инноваций
|
2 977 923
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
326 492
|
002
|
Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан
|
326 492
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
55 000 000
|
120
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
55 000 000
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
214 607 241
|
087
|
Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
213 896 683
|
202
|
Реализация мероприятий по созданию и сохранению страхового фонда документации
|
710 558
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
47 368 466
|
008
|
Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
44 692 252
|
120
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 676 214
|
14
|
Обслуживание долга
|
3 471 233 631
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
3 471 233 631
|
013
|
Обслуживание правительственного долга
|
3 471 233 631
|
15
|
Трансферты
|
5 171 567 833
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
5 171 567 833
|
400
|
Субвенции
|
5 171 567 833
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
858 213 361
|
Бюджетные кредиты
|
1 104 500 000
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 000 000
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
25 000 000
|
040
|
Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» для модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны
|
25 000 000
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
71 000 000
|
650
|
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
|
71 000 000
|
055
|
Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов туристской отрасли Республики Казахстан
|
71 000 000
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
25 000 000
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
25 000 000
|
007
|
Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» для модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны
|
25 000 000
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
615 000 000
|
212
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
|
490 000 000
|
009
|
Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» для финансирования субъектов агропромышленного комплекса на инвестиционные проекты
|
100 000 000
|
010
|
Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов агропромышленного комплекса
|
100 000 000
|
011
|
Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» с последующим кредитованием акционерного общества «КазАгроФинанс» для финансирования приобретения сельскохозяйственной техники казахстанского производства и/или сборки для последующей передачи в лизинг
|
50 000 000
|
202
|
Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе
|
100 000 000
|
262
|
Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса
|
140 000 000
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
125 000 000
|
034
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
25 000 000
|
214
|
Кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
100 000 000
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
68 500 000
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
68 500 000
|
036
|
Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Банк Развития Казахстана» для финансирования крупных проектов обрабатывающей промышленности
|
68 500 000
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
50 000 000
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
50 000 000
|
004
|
Кредитование акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с последующим кредитованием акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» с последующим кредитованием акционерного общества «Пассажирские перевозки» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов
|
50 000 000
|
13
|
Прочие
|
250 000 000
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
50 000 000
|
231
|
Бюджетное кредитование акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
50 000 000
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
200 000 000
|
216
|
Кредитование акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» для расширения финансирования малого и среднего бизнеса и обеспечения устойчивого экономического роста экономики
|
200 000 000
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
Погашение бюджетных кредитов
|
246 286 639
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
246 286 639
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
246 286 639
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
215 916 264
|
3
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда
|
30 370 375
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
IV. Cальдо по операциям с финансовыми активами
|
350 484 618
|
Приобретение финансовых активов
|
350 484 618
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
21 819 292
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
9 399 292
|
006
|
Приобретение акций международных финансовых организаций
|
164 138
|
208
|
Приобретение доли в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития
|
9 235 154
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
12 420 000
|
211
|
Приобретение доли Казахстана в уставном капитале Тюркского инвестиционного фонда
|
12 420 000
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
17 557 807
|
212
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
|
16 763 763
|
007
|
Увеличение уставного капитала некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для модернизации научных организаций
|
16 763 763
|
652
|
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
|
794 044
|
241
|
Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз»
|
794 044
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
261 107 519
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
261 107 519
|
005
|
Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет» на развитие переработки импортного сырья в виде отходов металлургического производства сульфида рения и жаропрочных никелевых сплавов с получением рения и других редких металлов
|
607 519
|
007
|
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «Фонд развития промышленности» для финансирования проектов обрабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры
|
160 500 000
|
012
|
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» для фондирования фонда (фондов) прямых инвестиций
|
100 000 000
|
13
|
Прочие
|
50 000 000
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
50 000 000
|
005
|
Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для последующего увеличения уставного капитала акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с целью поддержки перспективных экспортоориентированных проектов казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках и усилению их конкурентоспособности
|
50 000 000
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
0
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
Наименование
|
Сумма,
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 594 705 157
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит)
|
-9 059 225 157
|
VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
4 594 705 157
Приложение 2
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2026 – 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года
№ 239-VIII ЗРК
Республиканский бюджет на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
I. Доходы
|
25 095 967 558
|
1
|
Налоговые поступления
|
20 833 367 625
|
01
|
Подоходный налог
|
5 823 089 368
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
5 823 089 368
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12 780 249 560
|
1
|
Hалог на добавленную стоимость
|
11 516 330 765
|
2
|
Акцизы
|
172 713 598
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 090 971 175
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
234 022
|
06
|
Hалоги на международную торговлю и внешние операции
|
2 224 926 212
|
1
|
Таможенные платежи
|
2 124 773 600
|
2
|
Прочие налоги на международную торговлю и операции
|
100 152 612
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
5 102 485
|
1
|
Государственная пошлина
|
5 102 485
|
2
|
Неналоговые поступления
|
388 881 679
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
307 536 686
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
2 181 593
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
168 594 870
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
12 183 941
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75 205 928
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
5 310 650
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 399 533
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
42 660 171
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 416 216
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 416 216
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
325 345
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
325 345
|
05
|
Гранты
|
16 137
|
2
|
Финансовая помощь
|
16 137
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
70 587 295
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
70 587 295
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 200 000
|
02
|
Продажа товаров из государственного материального резерва
|
2 200 000
|
1
|
Продажа товаров из государственного материального резерва
|
2 200 000
|
4
|
Специальные поступления
|
21 699 851
|
01
|
Специальные поступления
|
21 699 851
|
1
|
Специальные поступления
|
21 699 851
|
5
|
Поступления трансфертов
|
3 849 818 403
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1 079 818 403
|
1
|
Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы
|
1 079 818 403
|
04
|
Трансферты из Национального фонда
|
2 770 000 000
|
1
|
Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет
|
2 770 000 000
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
II. Затраты
|
28 487 164 557
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
958 270 654
|
101
|
Администрация Президента Республики Казахстан
|
21 770 643
|
001
|
Обеспечение деятельности Главы государства
|
21 770 643
|
106
|
Национальный центр по правам человека
|
1 280 294
|
001
|
Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
|
1 280 294
|
107
|
Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
1 179 370
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
1 179 370
|
109
|
Аппарат Правительства Республики Казахстан
|
4 863 911
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан
|
4 863 911
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
208 011 207
|
001
|
Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы
|
208 011 207
|
204
|
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
|
133 617 432
|
001
|
Услуги по координации внешнеполитической деятельности
|
100 339 996
|
005
|
Заграничные командировки
|
3 200 000
|
008
|
Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом
|
263 588
|
013
|
Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств
|
1 009 764
|
017
|
Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах
|
26 517 480
|
019
|
Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики
|
1 651 604
|
021
|
Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом
|
60 000
|
022
|
Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан
|
575 000
|
207
|
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
|
10 613 058
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов
|
10 613 058
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
5 539 975
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта
|
5 539 975
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
165 208 091
|
001
|
Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета
|
146 164 622
|
002
|
Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями
|
6 000
|
067
|
Финансирование политических партий
|
18 596 829
|
094
|
Управление государственными активами
|
440 640
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
9 623 352
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии
|
9 623 352
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
141 414 036
|
130
|
Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности
|
10 909 666
|
217
|
Развитие науки
|
130 504 370
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
10 296 063
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций
|
10 296 063
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
6 329 983
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства
|
6 329 983
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
6 593 877
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности
|
6 593 877
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
12 490 997
|
001
|
Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства
|
12 071 602
|
057
|
Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития
|
299 395
|
096
|
Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития
|
120 000
|
406
|
Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
|
6 026 447
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
|
5 265 417
|
007
|
Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля
|
761 030
|
608
|
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
|
8 873 706
|
001
|
Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы
|
8 703 141
|
012
|
Услуги по тестированию кадров государственной службы республики
|
170 565
|
626
|
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
|
24 943 390
|
001
|
Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора
|
21 592 379
|
002
|
Обеспечение предоставления статистической информации
|
3 351 011
|
627
|
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
|
4 176 576
|
001
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
|
4 176 576
|
628
|
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
22 866 416
|
001
|
Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями
|
22 866 416
|
629
|
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
|
2 771 698
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии
|
2 771 698
|
637
|
Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан
|
1 784 138
|
001
|
Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики
|
1 784 138
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
5 729 358
|
002
|
Реализация государственной политики в сфере общественного согласия
|
5 729 358
|
652
|
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
|
16 807 756
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
16 807 756
|
690
|
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
|
23 350 709
|
001
|
Организация проведения выборов
|
1 430 105
|
002
|
Проведение выборов
|
21 920 604
|
693
|
Управление материально-технического обеспечения
|
24 054 789
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан
|
24 054 789
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
78 053 382
|
001
|
Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
76 504 512
|
009
|
Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан
|
1 548 870
|
02
|
Оборона
|
1 454 385 484
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
245 904 139
|
001
|
Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва
|
199 950 029
|
006
|
Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
9 120 030
|
007
|
Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям
|
36 834 080
|
208
|
Министерство обороны Республики Казахстан
|
1 208 481 345
|
003
|
Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан
|
1 196 648 776
|
004
|
Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан
|
11 832 569
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
1 517 737 384
|
109
|
Аппарат Правительства Республики Казахстан
|
2 645 187
|
002
|
Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений
|
2 645 187
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
545 114 721
|
015
|
Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств
|
29 812 531
|
076
|
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности
|
395 998 802
|
077
|
Организация деятельности уголовно-исполнительной системы
|
96 329 403
|
078
|
Осуществление оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел
|
22 973 985
|
221
|
Министерство юстиции Республики Казахстан
|
46 742 236
|
001
|
Правовое обеспечение деятельности государства
|
16 252 805
|
005
|
Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами
|
3 111 077
|
006
|
Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов
|
851 001
|
009
|
Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации
|
767 851
|
047
|
Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан
|
7 728 636
|
065
|
Услуги по судебным экспертизам
|
18 030 866
|
410
|
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
|
660 750 592
|
003
|
Обеспечение национальной безопасности
|
654 563 148
|
004
|
Программа развития системы национальной безопасности
|
6 187 444
|
501
|
Верховный Суд Республики Казахстан
|
117 973 214
|
001
|
Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций
|
117 973 214
|
502
|
Генеральная прокуратура Республики Казахстан
|
76 249 892
|
001
|
Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан
|
72 264 509
|
015
|
Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией
|
3 985 383
|
628
|
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
12 673 241
|
002
|
Осуществление оперативно-розыскной деятельности
|
12 268 945
|
003
|
Досудебное расследование
|
404 296
|
681
|
Служба государственной охраны Республики Казахстан
|
55 588 301
|
003
|
Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов
|
55 588 301
|
04
|
Образование
|
829 496 757
|
107
|
Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
835 876
|
002
|
Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров
|
835 876
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
23 672 517
|
079
|
Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан
|
23 672 517
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
3 125 864
|
003
|
Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
3 125 864
|
221
|
Министерство юстиции Республики Казахстан
|
13 080
|
060
|
Повышение квалификации судебно-экспертных кадров
|
13 080
|
224
|
Министерство просвещения Республики Казахстан
|
83 637 828
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в области просвещения
|
6 549 168
|
003
|
Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения
|
342 532
|
004
|
Обеспечение доступности качественного школьного образования
|
61 460 862
|
006
|
Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием
|
6 746 548
|
007
|
Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования
|
280 000
|
008
|
Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования
|
7 732 359
|
009
|
Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования
|
526 359
|
226
|
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
|
55 471 931
|
005
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения
|
219 606
|
006
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
55 252 325
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
612 540 407
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования
|
5 251 061
|
204
|
Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием
|
606 182 565
|
230
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
1 064 294
|
231
|
Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии
|
42 487
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
29 037
|
209
|
Повышение квалификации работников мобилизационных органов
|
29 037
|
502
|
Генеральная прокуратура Республики Казахстан
|
3 636 368
|
018
|
Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов
|
3 636 368
|
608
|
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
|
3 592 302
|
002
|
Повышение квалификации государственных служащих
|
456 255
|
013
|
Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих
|
3 136 047
|
650
|
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
|
13 738 434
|
038
|
Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
|
9 208 619
|
045
|
Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма
|
4 529 815
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
29 203 113
|
005
|
Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей
|
3 547 196
|
006
|
Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства
|
3 886 507
|
041
|
Подготовка кадров в области культуры и искусства
|
21 769 410
|
05
|
Здравоохранение
|
2 356 832 136
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
8 901 311
|
014
|
Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов
|
8 901 311
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
4 311 873
|
004
|
Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
|
4 311 873
|
224
|
Министерство просвещения Республики Казахстан
|
1 549 070
|
012
|
Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей
|
1 549 070
|
226
|
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
|
2 298 403 484
|
001
|
Формирование государственной политики в области здравоохранения
|
46 249 126
|
002
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования
|
2 083 297 812
|
024
|
Трансферты в автономную организацию образования «Назарбаев Университет»
|
452 569
|
053
|
Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения
|
110 903 626
|
067
|
Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
19 299 452
|
070
|
Охрана общественного здоровья
|
38 200 899
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
43 666 398
|
028
|
Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
43 666 398
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
7 511 579 077
|
213
|
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
|
7 511 579 077
|
001
|
Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения
|
12 411 703
|
027
|
Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам
|
7 496 184 317
|
034
|
Прикладные научные исследования в области охраны труда
|
167 000
|
058
|
Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры
|
2 250 777
|
068
|
Развитие продуктивной занятости
|
367 522
|
076
|
Развитие системы квалификаций
|
197 758
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
133 687 770
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
89 368 626
|
228
|
Реализация мероприятий в области жилищного строительства
|
83 781 513
|
229
|
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
|
5 587 113
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
44 319 144
|
002
|
Развитие систем теплоснабжения
|
44 319 144
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
225 704 824
|
224
|
Министерство просвещения Республики Казахстан
|
180 250
|
013
|
Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации
|
180 250
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
2 255 475
|
219
|
Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации
|
2 255 475
|
650
|
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
|
78 290 501
|
001
|
Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности
|
2 683 126
|
035
|
Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
|
1 897 653
|
036
|
Развитие спорта высших достижений
|
72 031 173
|
043
|
Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке
|
1 474 527
|
051
|
Стимулирование развития туризма и туристской деятельности
|
204 022
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
130 299 267
|
001
|
Формирование государственной политики в сфере культуры и информации
|
5 628 123
|
003
|
Проведение государственной информационной политики
|
66 813 287
|
004
|
Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания
|
2 342 265
|
008
|
Реализация государственной молодежной и семейной политики
|
1 116 367
|
009
|
Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями
|
140 782
|
017
|
Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма
|
27 623
|
033
|
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела
|
53 969 153
|
046
|
Прикладные научные исследования
|
187 961
|
049
|
Развитие ономастической и геральдической деятельности
|
73 706
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
14 679 331
|
006
|
Проведение государственной информационной политики
|
14 037 406
|
029
|
Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне
|
641 925
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
102 802 528
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
1 114 865
|
025
|
Мониторинг сейсмологической информации
|
1 114 865
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
9 033 006
|
056
|
Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики
|
744 696
|
089
|
Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан
|
7 868 364
|
244
|
Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт»
|
419 946
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
85 412 726
|
003
|
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы
|
17 962 037
|
041
|
Развитие тепло-, электроэнергетики
|
67 450 689
|
629
|
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
|
7 241 931
|
002
|
Развитие атомных и энергетических проектов
|
7 241 931
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
484 029 973
|
207
|
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
|
91 962 378
|
037
|
Стабилизация и улучшение качества окружающей среды
|
9 157 716
|
038
|
Сокращение выбросов парниковых газов
|
286 973
|
039
|
Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга
|
16 601 420
|
044
|
Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций
|
680 415
|
256
|
Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира
|
64 572 939
|
267
|
Повышение доступности знаний и научных исследований
|
662 915
|
212
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
|
206 094 295
|
001
|
Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов
|
38 938 866
|
016
|
Взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций
|
940 000
|
021
|
Управление, обеспечение сохранения и развития рыбных ресурсов
|
2 832 400
|
249
|
Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства
|
38 427 394
|
250
|
Повышение доступности финансовых услуг
|
86 983 000
|
255
|
Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства
|
21 282 675
|
259
|
Повышение доступности информации о земельных ресурсах
|
15 705 728
|
267
|
Повышение доступности знаний и научных исследований
|
984 232
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
6 089 595
|
007
|
Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны
|
6 089 595
|
652
|
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
|
177 016 198
|
254
|
Эффективное управление водными ресурсами
|
177 016 198
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
2 867 507
|
007
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира
|
2 867 507
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
12 879 854
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
8 195 165
|
090
|
Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
|
8 195 165
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
4 598 506
|
090
|
Содействие развитию отраслей промышленности
|
2 258 968
|
225
|
Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
2 339 538
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
86 183
|
040
|
Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование
|
86 183
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
629 378 742
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
178 657 139
|
003
|
Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности
|
127 107 831
|
008
|
Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности
|
2 084 656
|
010
|
Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры
|
3 925 998
|
011
|
Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов
|
4 278 007
|
015
|
Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана
|
41 260 647
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
450 721 603
|
003
|
Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне
|
13 503 668
|
013
|
Субсидирование регулярных авиаперевозок
|
6 418 439
|
015
|
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям
|
54 401 984
|
091
|
Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования
|
44 242 627
|
092
|
Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры
|
27 597 806
|
212
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров)
|
68 194 000
|
233
|
Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом
|
236 363 079
|
13
|
Прочие
|
1 721 985 286
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
10 000 000
|
005
|
Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва
|
10 000 000
|
204
|
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
|
4 098 264
|
006
|
Представительские затраты
|
1 315 840
|
026
|
Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан
|
2 782 424
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
1 791 021
|
061
|
Услуги в сфере технического регулирования и метрологии
|
1 791 021
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
1 478 217 596
|
010
|
Резерв Правительства Республики Казахстан
|
471 117 596
|
042
|
Расходы на новые инициативы
|
1 000 000 000
|
099
|
Трансферты в акционерное общество «Администрация Международного финансового центра «Астана»
|
7 100 000
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
20 213 891
|
120
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
17 235 968
|
205
|
Обеспечение развития экосистемы искусственного интеллекта и инноваций
|
2 977 923
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
324 765
|
002
|
Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан
|
324 765
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
55 000 000
|
120
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
55 000 000
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
141 722 757
|
087
|
Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
141 072 849
|
202
|
Реализация мероприятий по созданию и сохранению страхового фонда документации
|
649 908
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
10 616 992
|
008
|
Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
10 616 992
|
14
|
Обслуживание долга
|
4 190 555 202
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
4 190 555 202
|
013
|
Обслуживание правительственного долга
|
4 190 555 202
|
15
|
Трансферты
|
6 357 838 886
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
6 357 838 886
|
400
|
Субвенции
|
6 357 838 886
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
86 283 590
|
Бюджетные кредиты
|
257 476 151
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
225 000 000
|
212
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
|
50 000 000
|
202
|
Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе
|
50 000 000
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
175 000 000
|
034
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
25 000 000
|
214
|
Кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
150 000 000
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
32 476 151
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
32 476 151
|
004
|
Кредитование акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с последующим кредитованием акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» с последующим кредитованием акционерного общества «Пассажирские перевозки» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов
|
32 476 151
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
Погашение бюджетных кредитов
|
171 192 561
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
171 192 561
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
171 192 561
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
153 899 794
|
3
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда
|
17 292 767
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
IV. Cальдо по операциям с финансовыми активами
|
22 359 292
|
Приобретение финансовых активов
|
22 359 292
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22 359 292
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
9 399 292
|
006
|
Приобретение акций международных финансовых организаций
|
164 138
|
208
|
Приобретение доли в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития
|
9 235 154
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
12 960 000
|
211
|
Приобретение доли Казахстана в уставном капитале Тюркского инвестиционного фонда
|
12 960 000
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
0
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
Наименование
|
Сумма,
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 499 839 881
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит)
|
-7 652 542 281
|
VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
3 499 839 881
Приложение 3
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2026 – 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года
№ 239-VIII ЗРК
Республиканский бюджет на 2028 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
Класс
|
Подкласс
|
I. Доходы
|
27 414 880 193
|
1
|
Налоговые поступления
|
22 699 878 633
|
01
|
Подоходный налог
|
6 518 366 237
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
6 518 366 237
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
13 941 953 848
|
1
|
Hалог на добавленную стоимость
|
12 655 402 999
|
2
|
Акцизы
|
179 471 238
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 106 831 547
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
248 064
|
06
|
Hалоги на международную торговлю и внешние операции
|
2 234 149 913
|
1
|
Таможенные платежи
|
2 130 311 519
|
2
|
Прочие налоги на международную торговлю и операции
|
103 838 394
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
5 408 635
|
1
|
Государственная пошлина
|
5 408 635
|
2
|
Неналоговые поступления
|
519 192 000
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
433 573 697
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
1 883 800
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
290 665 279
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
13 593 649
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75 340 956
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
5 629 289
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 240 943
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
45 219 781
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 440 228
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 440 228
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
344 866
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
344 866
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
74 833 209
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
74 833 209
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 200 000
|
02
|
Продажа товаров из государственного материального резерва
|
2 200 000
|
1
|
Продажа товаров из государственного материального резерва
|
2 200 000
|
4
|
Специальные поступления
|
23 001 842
|
01
|
Специальные поступления
|
23 001 842
|
1
|
Специальные поступления
|
23 001 842
|
5
|
Поступления трансфертов
|
4 170 607 718
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1 400 607 718
|
1
|
Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы
|
1 400 607 718
|
04
|
Трансферты из Национального фонда
|
2 770 000 000
|
1
|
Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет
|
2 770 000 000
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
Администратор
|
Программа
|
II. Затраты
|
29 434 857 162
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
908 355 868
|
101
|
Администрация Президента Республики Казахстан
|
21 787 926
|
001
|
Обеспечение деятельности Главы государства
|
21 787 926
|
106
|
Национальный центр по правам человека
|
1 284 653
|
001
|
Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
|
1 284 653
|
107
|
Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
1 184 201
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
|
1 184 201
|
109
|
Аппарат Правительства Республики Казахстан
|
4 877 313
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан
|
4 877 313
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
207 790 759
|
001
|
Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы
|
207 790 759
|
204
|
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
|
133 792 953
|
001
|
Услуги по координации внешнеполитической деятельности
|
100 513 906
|
005
|
Заграничные командировки
|
3 200 000
|
008
|
Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом
|
263 588
|
013
|
Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств
|
1 011 375
|
017
|
Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах
|
26 517 480
|
019
|
Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики
|
1 651 604
|
021
|
Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом
|
60 000
|
022
|
Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан
|
575 000
|
207
|
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
|
10 632 446
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов
|
10 632 446
|
211
|
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
|
5 556 053
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта
|
5 556 053
|
217
|
Министерство финансов Республики Казахстан
|
166 572 637
|
001
|
Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета
|
146 604 312
|
002
|
Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями
|
3 150
|
067
|
Финансирование политических партий
|
19 524 535
|
094
|
Управление государственными активами
|
440 640
|
223
|
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
|
9 652 402
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии
|
9 652 402
|
227
|
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
|
64 640 526
|
130
|
Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности
|
11 020 452
|
217
|
Развитие науки
|
53 620 074
|
228
|
Министерство транспорта Республики Казахстан
|
10 297 353
|
001
|
Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций
|
10 297 353
|
229
|
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
|
6 337 195
|
001
|
Формирование и реализация государственной политики в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства
|
6 337 195
|
241
|
Министерство энергетики Республики Казахстан
|
6 805 174
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, нефтегазовой и нефтехимической промышленности
|
6 805 174
|
243
|
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
|
12 176 726
|
001
|
Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства
|
11 997 331
|
057
|
Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития
|
179 395
|
406
|
Высшая аудиторская палата Республики Казахстан
|
6 032 227
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
|
5 271 197
|
007
|
Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля
|
761 030
|
608
|
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
|
8 741 740
|
001
|
Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы
|
8 571 175
|
012
|
Услуги по тестированию кадров государственной службы республики
|
170 565
|
626
|
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
|
24 959 539
|
001
|
Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора
|
21 640 951
|
002
|
Обеспечение предоставления статистической информации
|
3 318 588
|
627
|
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
|
4 189 537
|
001
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
|
4 189 537
|
628
|
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
|
22 517 072
|
001
|
Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями
|
22 517 072
|
629
|
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
|
2 828 574
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере атомной энергии
|
2 828 574
|
637
|
Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан
|
1 789 801
|
001
|
Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики
|
1 789 801
|
651
|
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
|
6 746 966
|
002
|
Реализация государственной политики в сфере общественного согласия
|
6 746 966
|
652
|
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
|
24 674 136
|
001
|
Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
24 674 136
|
690
|
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
|
27 984 432
|
001
|
Организация проведения выборов
|
1 433 005
|
002
|
Проведение выборов
|
26 551 427
|
693
|
Управление материально-технического обеспечения
|
24 055 846
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан
|
24 055 846
|
694
|
Управление Делами Президента Республики Казахстан
|
90 447 681
|
001
|
Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан
|
88 888 181
|
009
|
Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан
|
1 559 500
|
02
|
Оборона
|
1 503 825 313
|
202
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
|
241 173 384
|
001
|
Формирование и организация реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственного материального резерва
|
202 814 480
|
006
|
Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
4 265 382
|
007
|
Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям
|
34 093 522
|
208
|
Министерство обороны Республики Казахстан
|
1 262 651 929
|
003
|
Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан
|
1 252 871 273
|
004
|
Программа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан
|
9 780 656
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
1 525 135 051
|
109
|
Аппарат Правительства Республики Казахстан
|
2 629 974
|
002
|
Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений
|
2 629 974
|
201
|
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
|
536 144 557
|
015
|
Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств
|
29 544 083
|
076
|
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности
|
387 544 146