1. 20 марта 2016 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избираемых по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа.

В списки избирателей по республике были внесены 9 810 852 гражданина, из них приняли участие в голосовании 7 566 150 человек.

Окончательная явка избирателей по Республике Казахстан составила 77,12 процента.

С учетом избирателей, проголосовавших за рубежом, явка по городу Астане составила 75,11 процента.

Вне помещений для голосования проголосовали 116 159 избирателей.

В выборах принимали участие 6 политических партий.

При голосовании за политические партии подано следующее количество голосов:

Акмолинская область

Партия «Нұр Отан» – 311 788 голосов, или 82,52 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 28 489 голосов, или 7,54 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 604 голоса, или 6,51 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 303 голоса, или 0,08 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 327 голосов, или 0,35 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 11 335 голосов, или 3,00 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Актюбинская область

Партия «Нұр Отан» – 318 205 голосов, или 83,63 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 25 761 голос, или 6,77 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 31 577 голосов, или 8,30 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 885 голосов, или 0,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 2 004 голоса, или 0,53 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2 037 голосов, или 0,54 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Алматинская область

Партия «Нұр Отан» – 789 394 голоса, или 84,78 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 57 784 голоса, или 6,21 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 60 112 голосов, или 6,46 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 600 голосов, или 0,06 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 025 голосов, или 0,11 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 22 151 голос, или 2,38 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Атырауская область

Партия «Нұр Отан» – 214 792 голоса, или 84,74 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 17 840 голосов, или 7,04 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 18 372 голоса, или 7,25 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 265 голосов, или 0,50 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 736 голосов, или 0,29 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 453 голоса, или 0,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Восточно-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 585 331 голос, или 82,17 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 60 649 голосов, или 8,51 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 51 524 голоса, или 7,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 2 075 голосов, или 0,29 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 595 голосов, или 0,65 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 209 голосов, или 1,15 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жамбылская область

Партия «Нұр Отан» – 346 338 голосов, или 80,32 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 36 996 голосов, или 8,58 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 33 994 голоса, или 7,88 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 2 384 голоса, или 0,55 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 659 голосов, или 1,08 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 6 840 голосов, или 1,59 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Западно-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 258 809 голосов, или 82,68 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 16 922 голоса, или 5,41 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 145 голосов, или 7,71 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 2 781 голос, или 0,89 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 160 голосов, или 1,33 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 6 199 голосов, или 1,98 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Карагандинская область

Партия «Нұр Отан» – 548 864 голоса, или 83,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 50 071 голос, или 7,59 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 50 599 голосов, или 7,67 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 330 голосов, или 0,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 188 голосов, или 0,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 642 голоса, или 1,31 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Костанайская область

Партия «Нұр Отан» – 379 250 голосов, или 81,59 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 38 831 голос, или 8,35 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 34 802 голоса, или 7,49 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 560 голосов, или 0,12 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 858 голосов, или 0,40 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 522 голоса, или 2,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кызылординская область

Партия «Нұр Отан» – 273 870 голосов, или 82,41 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 20 406 голосов, или 6,14 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 093 голоса, или 7,25 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 831 голос, или 0,25 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 586 голосов, или 1,38 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 537 голосов, или 2,57 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Мангистауская область

Партия «Нұр Отан» – 197 246 голосов, или 82,07 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 14 445 голосов, или 6,01 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 15 287 голосов, или 6,36 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 249 голосов, или 0,52 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 2 763 голоса, или 1,15 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 349 голосов, или 3,89 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Павлодарская область

Партия «Нұр Отан» – 271 691 голос, или 81,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казах­стана – 27 362 голоса, или 8,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 23 925 голосов, или 7,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 508 голосов, или 0,45 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 3 363 голоса, или 1,01 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 4 633 голоса, или 1,39 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Северо-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 261 903 голоса, или 82,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 21 622 голоса, или 6,83 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 21 685 голосов, или 6,85 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 315 голосов, или 0,10 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 521 голос, или 0,48 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 568 голосов, или 3,02 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Южно-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 918 245 голосов, или 82,07 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 73 287 голосов, или 6,55 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 78 879 голосов, или 7,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 223 голоса, или 0,11 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 13 693 голоса, или 1,22 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 33 529 голосов, или 3,00 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

город Астана

Партия «Нұр Отан» – 263 051 голос, или 85,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 21 741 голос, или 7,04 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 16 055 голосов, или 5,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 051 голос, или 0,34 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 6 423 голоса, или 2,08 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 495 голосов, или 0,16 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

город Алматы

Партия «Нұр Отан» – 244 980 голосов, или 70,10 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 24 917 голосов, или 7,13 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 30 753 голоса, или 8,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 4 124 голоса, или 1,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 34 912 голосов, или 9,99 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 786 голосов, или 2,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

по Республике Казахстан

Партия «Нұр Отан» – 6 183 757 голосов, или 82,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 537 123 голоса, или 7,14 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 540 406 голосов, или 7,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 21 484 голоса, или 0,29 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 88 813 голосов, или 1,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 151 285 голосов, или 2,01 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

2. По итогам голосования по партийным спискам депутатские мандаты распределены следующим образом:

партия «Нұр Отан» – 84;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 7;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 7.

3. 21 марта 2016 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, по территории единого общенационального избирательного округа.

В списки избирателей были внесены 446 граж­дан, из них приняли участие в голосовании 372 человека, или 83,41 процента.

В выборах принимали участие 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

При голосовании за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, подано следующее количество голосов:

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – 345 голосов, или 93,50 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Божко Владимир Карпович – 349 голосов, или 94,58 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Жумадильдаева Наталья Васильевна – 343 голоса, или 92,95 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Ким Роман Ухенович – 346 голосов, или 93,77 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Микаелян Наринэ Гамлетовна – 336 голосов, или 91,06 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Мурадов Ахмет Сейдарахманович – 339 голосов, или 91,87 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Нурумов Шаймардан Усаинович – 337 голосов, или 91,33 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Тимощенко Юрий Евгениевич – 341 голос, или 92,41 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Хахазов Шакир Хусаинович – 342 голоса, или 92,68 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Считать избранными следующих депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:

1) Абдрахманов СауытбекАбдрахманұлы 07.11.1951 г. р., казах, президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», проживаетв городе Астане

2) Божко Владимир Карпович 16.05.1949 г. р., русский, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан, проживает в городе Астане

3) Жумадильдаева Наталья Васильевна 29.03.1965 г. р., мордовка, директор Дома учеников и юношей, проживает в городе Кызылорде

4) Ким Роман Ухенович 08.05.1955 г. р., кореец,президент РОО «Ассоциация корейцев Казахстана», депутатМажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

5) Микаелян Наринэ Гамлетовна 06.04.1983 г. р., армянка, председатель ОО «Армянский культурный центр «Луйс», проживает в городе Алматы

6) Мурадов Ахмет Сейдарахманович 20.07.1951 г. р., чеченец, сопредседатель ОО «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

7) Нурумов Шаймардан Усаинович 15.11.1950 г. р., уйгур, председатель ОО«Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана», проживает в городе Алматы

8) Тимощенко Юрий Евгениевич 08.06.1962 г. р., украинец, председатель ОЮЛ «Рада украинцев Казахстана», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

9) Хахазов Шакир Хусаинович 05.07.1958 г. р., дунганин, член ПравленияОО «Ассоциация дунганских этнокультурных центров», генеральный директор ТОО «ОСК-стройсервис», проживает в городе Астане