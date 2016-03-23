​Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 22 марта 2016 года № 30/;126

532
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

1. 20 марта 2016 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избираемых по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа.

В списки избирателей по республике были внесены 9 810 852 гражданина, из них приняли участие в голосовании 7 566 150 человек.

Окончательная явка избирателей по Республике Казахстан составила 77,12 процента.

С учетом избирателей, проголосовавших за рубежом, явка по городу Астане составила 75,11 процента.

Вне помещений для голосования проголосовали 116 159 избирателей.

В выборах принимали участие 6 политических партий.

При голосовании за политические партии подано следующее количество голосов:

Акмолинская область

Партия «Нұр Отан» – 311 788 голосов, или 82,52 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 28 489 голосов, или 7,54 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 604 голоса, или 6,51 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 303 голоса, или 0,08 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 327 голосов, или 0,35 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 11 335 голосов, или 3,00 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Актюбинская область

Партия «Нұр Отан» – 318 205 голосов, или 83,63 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 25 761 голос, или 6,77 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 31 577 голосов, или 8,30 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 885 голосов, или 0,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 2 004 голоса, или 0,53 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2 037 голосов, или 0,54 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Алматинская область

Партия «Нұр Отан» – 789 394 голоса, или 84,78 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 57 784 голоса, или 6,21 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 60 112 голосов, или 6,46 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 600 голосов, или 0,06 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 025 голосов, или 0,11 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 22 151 голос, или 2,38 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Атырауская область

Партия «Нұр Отан» – 214 792 голоса, или 84,74 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 17 840 голосов, или 7,04 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 18 372 голоса, или 7,25 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 265 голосов, или 0,50 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 736 голосов, или 0,29 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 453 голоса, или 0,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Восточно-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 585 331 голос, или 82,17 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 60 649 голосов, или 8,51 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 51 524 голоса, или 7,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 2 075 голосов, или 0,29 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 595 голосов, или 0,65 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 209 голосов, или 1,15 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жамбылская область

Партия «Нұр Отан» – 346 338 голосов, или 80,32 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 36 996 голосов, или 8,58 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 33 994 голоса, или 7,88 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 2 384 голоса, или 0,55 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 659 голосов, или 1,08 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 6 840 голосов, или 1,59 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Западно-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 258 809 голосов, или 82,68 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 16 922 голоса, или 5,41 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 145 голосов, или 7,71 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 2 781 голос, или 0,89 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 160 голосов, или 1,33 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 6 199 голосов, или 1,98 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Карагандинская область

Партия «Нұр Отан» – 548 864 голоса, или 83,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 50 071 голос, или 7,59 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 50 599 голосов, или 7,67 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 330 голосов, или 0,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 188 голосов, или 0,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 642 голоса, или 1,31 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Костанайская область

Партия «Нұр Отан» – 379 250 голосов, или 81,59 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 38 831 голос, или 8,35 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 34 802 голоса, или 7,49 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 560 голосов, или 0,12 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 858 голосов, или 0,40 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 522 голоса, или 2,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кызылординская область

Партия «Нұр Отан» – 273 870 голосов, или 82,41 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 20 406 голосов, или 6,14 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 093 голоса, или 7,25 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 831 голос, или 0,25 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 586 голосов, или 1,38 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 8 537 голосов, или 2,57 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Мангистауская область

Партия «Нұр Отан» – 197 246 голосов, или 82,07 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 14 445 голосов, или 6,01 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 15 287 голосов, или 6,36 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 249 голосов, или 0,52 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 2 763 голоса, или 1,15 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 349 голосов, или 3,89 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Павлодарская область

Партия «Нұр Отан» – 271 691 голос, или 81,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казах­стана – 27 362 голоса, или 8,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 23 925 голосов, или 7,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 508 голосов, или 0,45 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 3 363 голоса, или 1,01 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 4 633 голоса, или 1,39 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Северо-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 261 903 голоса, или 82,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 21 622 голоса, или 6,83 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 21 685 голосов, или 6,85 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 315 голосов, или 0,10 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 1 521 голос, или 0,48 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 568 голосов, или 3,02 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Южно-Казахстанская область

Партия «Нұр Отан» – 918 245 голосов, или 82,07 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 73 287 голосов, или 6,55 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 78 879 голосов, или 7,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 223 голоса, или 0,11 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 13 693 голоса, или 1,22 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 33 529 голосов, или 3,00 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

город Астана

Партия «Нұр Отан» – 263 051 голос, или 85,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 21 741 голос, или 7,04 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 16 055 голосов, или 5,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 1 051 голос, или 0,34 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 6 423 голоса, или 2,08 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 495 голосов, или 0,16 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

город Алматы

Партия «Нұр Отан» – 244 980 голосов, или 70,10 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 24 917 голосов, или 7,13 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 30 753 голоса, или 8,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 4 124 голоса, или 1,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 34 912 голосов, или 9,99 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 9 786 голосов, или 2,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

по Республике Казахстан

Партия «Нұр Отан» – 6 183 757 голосов, или 82,20 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 537 123 голоса, или 7,14 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 540 406 голосов, или 7,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Политическая партия «Бірлік» – 21 484 голоса, или 0,29 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 88 813 голосов, или 1,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 151 285 голосов, или 2,01 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

2. По итогам голосования по партийным спискам депутатские мандаты распределены следующим образом:

партия «Нұр Отан» – 84;

Коммунистическая Народная партия Казахстана – 7;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 7.

3. 21 марта 2016 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, по территории единого общенационального избирательного округа.

В списки избирателей были внесены 446 граж­дан, из них приняли участие в голосовании 372 человека, или 83,41 процента.

В выборах принимали участие 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

При голосовании за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, подано следующее количество голосов:

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – 345 голосов, или 93,50 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Божко Владимир Карпович – 349 голосов, или 94,58 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Жумадильдаева Наталья Васильевна – 343 голоса, или 92,95 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Ким Роман Ухенович – 346 голосов, или 93,77 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Микаелян Наринэ Гамлетовна – 336 голосов, или 91,06 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Мурадов Ахмет Сейдарахманович – 339 голосов, или 91,87 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Нурумов Шаймардан Усаинович – 337 голосов, или 91,33 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Тимощенко Юрий Евгениевич – 341 голос, или 92,41 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Хахазов Шакир Хусаинович – 342 голоса, или 92,68 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Считать избранными следующих депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:

1) Абдрахманов СауытбекАбдрахманұлы 07.11.1951 г. р., казах, президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», проживаетв городе Астане

2) Божко Владимир Карпович 16.05.1949 г. р., русский, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан, проживает в городе Астане

3) Жумадильдаева Наталья Васильевна 29.03.1965 г. р., мордовка, директор Дома учеников и юношей, проживает в городе Кызылорде

4) Ким Роман Ухенович 08.05.1955 г. р., кореец,президент РОО «Ассоциация корейцев Казахстана», депутатМажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

5) Микаелян Наринэ Гамлетовна 06.04.1983 г. р., армянка, председатель ОО «Армянский культурный центр «Луйс», проживает в городе Алматы

6) Мурадов Ахмет Сейдарахманович 20.07.1951 г. р., чеченец, сопредседатель ОО «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

7) Нурумов Шаймардан Усаинович 15.11.1950 г. р., уйгур, председатель ОО«Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана», проживает в городе Алматы

8) Тимощенко Юрий Евгениевич 08.06.1962 г. р., украинец, председатель ОЮЛ «Рада украинцев Казахстана», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, проживает в городе Астане

9) Хахазов Шакир Хусаинович 05.07.1958 г. р., дунганин, член ПравленияОО «Ассоциация дунганских этнокультурных центров», генеральный директор ТОО «ОСК-стройсервис», проживает в городе Астане

 

