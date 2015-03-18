Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Приостановлено движение 17 пригородных автобусов в Астане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек
Возможны задержки и отмены рейсов – Air Astana предупредила пассажиров
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 января
Более 100 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды
Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации
На сколько выросли размеры пенсий и пособий в Казахстане
Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
Криштиану Роналду рассказал об уникальном контракте с новым клубом
Более тысячи автомобилей скопилось на блокпостах в Казахстане
В аэропортах Узбекистана для туристов заработала система tax free
Какие пригородные автобусы возобновили движение в Астане
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Женщина погибла после падения на нее мусорного контейнера в Актобе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Итоги года. Внешняя политика
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Два комитета хотят упразднить в МВД
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
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Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб