​Приложение распознает контрафакт

Как рассказал и. о. директора департамента развития и координации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жамбыл Сураганов в ходе еженедельного брифинга в Службе центральных коммуникаций, из проверенных таким образом УКМ было выявлено 17 916 поддельных и 2 766 копий.

«При этом нам известны как названия подделываемой продукции, так и координаты точек, где были выявлены данные нарушения», – отметил Жамбыл Сураганов.

Представитель КГД подчеркнул, что работа по борьбе с незаконным оборотом подакцизной продукции направлена не только на защиту экономических интересов страны, но и на сохранение жизни и здо­ровья граждан, поскольку суррогатная продукция, как правило, изготавливается кустарным способом без соблюдения санитарных норм.