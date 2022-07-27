Примем первенство континента

С 4 по 7 августа в столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпио­нат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба федерации. В континентальном первенстве примут участие около 400 дзюдоистов из 30 стран.

«Казахстан имеет большой опыт проведения международных соревнований по дзюдо. Так, Международная федерация дзюдо не раз проводила у нас крупные международные соревнования – Гран-при среди взрос­лых (2015, Нур-Султан) и чемпионат мира среди юниоров (2019, Алматы). С 2017 года, согласно календарю Азиатского объединения дзюдо, ежегодно в нашей стране проводятся два больших турнира среди юношей, молодежи и взрослых. Эти состязания не только добавляют опыта нашим спортсменам, но и укрепляют имидж Казахстана как спортивной державы на мировой арене», – отметил исполняющий обязанности президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев.