​Применил табельное оружие

Перестрелка произошла в селе Улькен Нарын, адми­нистративном центре Катон-Карагайского района. Как сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел, 2 апреля житель села обратился в полицию с заявлением, что был избит группой хулиганов. В ходе поиска сотрудник РОВД вместе с пострадавшим заметили драчунов на территории станции техобслуживания. По информации ДВД, один из них вытащил вдруг ружье и выстрелил в потерпевшего, сельчанин получил ранение в ногу. Второй преступник, по данным департамента, набросился с холодным оружием на стража порядка.

– Возникла реальная угроза жизни человека, – отметили в пресс-службе ДВД. – В целях пресечения противоправных действий после предупредительного выстрела сотрудником полиции было применено табельное оружие. Двое хулиганов ранены, один позже скончался в больнице. Третий участник нападения задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В тот же день в Улькен Нарын из Усть-Каменогорска экстренно прибыли группы оперативного реагирования и отдела по борьбе с организованной преступнос­тью. По фактам избиения и применения табельного оружия с превышением пределов необходимой обороны начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Ход расследования взят на контроль руководством ДВД Восточного Казахстана.