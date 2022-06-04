Применивших электрошокеры к казахстанским туристам сотрудников полиции уволили в Узбекистане

Двое сотрудников органов внутренних дел уволены за применение силы к казахстанским туристам в Самарканде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

В их отношении прокуратура возбудила дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (Превышение власти или должностных полномочий).

В ночь на 21 мая сотрудники Патрульно-постовой службы УВД Самарканда задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров принудительно доставили их в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов.

Сотрудники говорили туристам, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие "Безопасная ночь". Туристы предъявили документы и просили дать им возможность уехать на такси.

МВД тогда заявило, что сотрудники грубо нарушили нормы профессиональной этики и превысили полномочия.