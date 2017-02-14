​Применять медиацию

По приведенным в выступлении председателя областного суда Нургазы Абдиканова данным, специализированным межрайонным судом по уголовным делам за прошлый год с участием присяжных заседателей было рассмотрено всего пять уголовных дел. Их количество из года в год уменьшается, возможно, люди больше доверяют профессиональным служителям Фемиды. По сравнению с 2015-м улучшилось качество отправления правосудия в экономическом суде. Им рассмотрено 33 дела с применением института медиации. Специализированным административным судом Кокшетау в прошлом году также повышено качество работы, несмотря на увеличение количества поступивших дел почти на 20%.

На совещании положительную оценку получил и специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.