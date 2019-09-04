​Пример для других стран

В ходе беседы Нурлан Нигматулин подчеркнул, что именно межнациональное согласие и единство казахстанского общества являются ключевым фактором стабильности и процветания нашей страны.
Спикер Мажилиса акцентировал внимание на уникальном институте, созданном по инициативе Елбасы
Нурсултана Назарбаева, – Ассамблее народа Казахстана, депутаты от которой представлены в Мажилисе.
По словам Нурлана Нигматулина, казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других государств и наша страна может поделиться опытом в деле построения толерантного общества.
Как подчеркнул в свою очередь Ламберто Заньер, Казахстан – очень интересная страна, потому что та модель межэтнических отношений, которая разработана в нашей стране, очень многообещающая.