Пример для многих

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Анатолий МИХАЙЛОВ
Мероприятие прошло в свете предстоящих выборов Президента РК, а также создания в РФ Агентства по национальностям. В нем приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана А. Башмаков, а также председатель Ассамблеи народов России С. Смирнова и ряд международных экспертов.
На постсоветском пространстве наиболее «пестрыми» и сложными государствами по этническому составу являются Казахстан и Россия. И примечательно, что в обоих государствах гражданские институты, а именно – Ассамблея народа Казахстана (АНК) и Ассамблея народов России, принимают активное участие в реализации государственной национальной политики.
Участники дискуссии рассмотрели особенности национальной политики на постсоветском пространстве, проанализировали опыт двух стран в сохранении межэтнического и межрелигиозного согласия и степень влияния текущих вызовов на социально-политические процессы.
Итогом дискуссии стало общее мнение: казахстанская модель способствовала формированию у граждан страны чувства толерантности и категорического неприятия любых проявлений этнического или религиозного превосходства. В результате в обществе выработалась культура неконфликтного публичного поведения. Это должно стать примером для многих, в том числе постсоветских государств.
Касаясь темы предстоящих президентских выборов, участники встречи выразили мнение, что достигнутые результаты в социально-экономической сфере, межнацио­нальном согласии и межрелигиозном диалоге исключают возможность дестабилизации обстановки в Казахстане на фоне предвыборной борьбы.
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