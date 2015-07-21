Свежий выпуск Пример для молодежи Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

В выходной день он отдыхал с друзьями на Топарском водохранилище в Абайском районе, когда к нему подбежала девочка и, плача, показала на беспомощно барахтающегося в воде мужчину. Он тонул. Немедля Ерик Нокабеков с другом Бауыржаном кинулись на помощь. Как ни спешили парни, мужчина на их глазах ушел под воду. Ерик нырнул, подхватил потерявшего сознание утопающего, поднял на поверхность и сумел доставить на берег. Отдыхающие на пляже наблюдали за оказанием первой помощи, и когда мужчина пришел в себя, не удержались от аплодисментов.



