Пример для подражания Свежий выпуск 642

Поэт направил на имя Главы государства поэму «Сен қазақша сөйледің...», посвященную выступлению Президента на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре текущего года. При этом особое внимание было уделено тому, что обращение Нурсултана Назарбаева прозвучало на государственном языке.

Автор письма с удовлетворением отметил, что изложение на казахском языке важных предложений на столь представительном собрании с участием глав иностранных государств и правительств способствовало еще большему повышению статуса нашего народа. Также поэт подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев своим выступлением продемонстрировал всем казахстанцам пример для подражания, сообщила пресс-служба Президента.



