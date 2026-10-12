Пример для региона и за его пределами – эксперт ANI о правозащитных реформах Казахстана

Особое внимание уделяется защите людей от современных форм эксплуатации, включая принуждение к участию в киберпреступлениях. Проводимые в стране преобразования положительно оценила редактор индийского информационного агентства Asian News International (ANI) Снеха Дипика.

«Недавно посетив Астану для участия в международном форуме AI and Digital Bridge, я ознакомилась с реформами Казахстана в различных сферах государственного управления. Особый интерес вызвали меры по противодействию торговле людьми, направленные не только на пресечение преступлений, но и на восстановление прав пострадавших», – отметила она.

По оценке Дипики, важным шагом стало принятие специального закона «О противодействии торговле людьми», который заложил основу комплексного подхода к решению этой проблемы. Документ опирается на международную модель «4P», объединяющую четыре направления: предупреждение преступлений, защиту пострадавших, уголовное преследование виновных и международное партнерство.

Закон впервые закрепил правовой статус жертвы и потенциальной жертвы торговли людьми, предусмотрев механизмы оказания помощи независимо от гражданства. Кроме того, как отметила эксперт, уголовное законодательство Казахстана было приведено в соответствие с положениями Палермского протокола ООН.

Отдельное внимание Снеха Дипика уделила практической стороне реформ. Пострадавшим предоставляются временное жилье, медицинская, психологическая и юридическая помощь, а также содействие в трудоустройстве и социальной адаптации.

Еще одним значимым направлением Дипика назвала противодействие новым формам эксплуатации. Речь, в частности, идет о преступных схемах, в которых людей принуждают к участию в кибермошенничестве и другой незаконной деятельности через интернет.

В этом контексте она выделила международную инициативу Казахстана, выдвинутую в 2026 году на площадке Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Инициатива посвящена борьбе с торговлей людьми в целях принуждения к совершению преступлений и укреплению международного взаимодействия в выявлении подобных схем.

По мнению индийского эксперта, сочетание законодательных гарантий, адресной социальной поддержки и международных инициатив позволяет Казахстану развивать комплексную систему противодействия торговле людьми, учитывающую как традиционные, так и новые формы эксплуатации.