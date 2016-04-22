Статьи Пример мудрости и стойкости Кенжебулат БЕКНАЗАРОВ, председатель Совета ветеранов КНБ РК

Участие Казахстана в Координационном совете позволило в качественно новом формате организовать сотрудничество и проведение согласованных действий компетентных организаций стран Содружества, в частности в области обеспечения безопасности шифровальных средств и их эксплуатации, модернизации и развития систем межгосударственной правительственной и закрытой ведомственной связи.



Для решения поставленных Главой государства задач по развитию правительственной связи страны в 1996 году под руководством Сабета Малгеждаровича была разработана Программа перевооружения правительственной связи, давшая старт новому этапу в системе правительственной связи независимого Казахстана.

23 апреля заслуженному ветерану органов КНБ исполняется 80 лет. Сабет Малгеждарович один из самых известных в нашей республике и странах СНГ руководителей правительственной связи, человек неординарный и яркий, патриот и государственник с огромным жизненным и профессиональным опытом.



Генерал Сабет Жакипбеков более 20 лет успешно руководил правительственной связью Казахстана, воспитал плеяду высокопрофессиональных специалистов, многие из них достойно продолжают его дело и в настоя­щее время. Сабет Малгеждарович блестяще проявлял свои организаторские способности, сумел мобилизовать инженерно-технический состав на решение сложных и ответственных задач, поставленных руководством страны и КНБ. Под его началом своевременно внедрялись современные виды связи, совершенствовалась система безопасности правительственной связи.

Его безупречная служба от инженера отдела правительственной связи КГБ Казахской ССР до заместителя начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан – директора Агентства правительственной связи является примером беззаветной преданности своему делу и Родине. И сегодня, несмотря на почтенный возраст, он остается верен своим жизненным принципам и долгу, не считаясь с личным временем, передает свой богатый практический опыт нынешнему поколению сотрудников подразделений правительственной связи Казахстана.



За конкретные успехи в работе генерал С. Жакипбеков награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР и многими медалями. Удостоен знаков: «Почетный сотрудник КГБ СССР», «Почетный сотрудник КНБ РК», «Почетный сотрудник Федерального агентства правительственной связи при Президенте Российской Федерации», «Почетный связист». Кстати сказать, свою первую трудовую награду он получил еще, будучи студентом, в 1956 году – медаль «За освоение целинных земель».



Сабет Малгеждарович родился в многодетной семье в Карагандинской области, рос любознательным и живо тянулся к знаниям. Блестяще окончил школу в Балхаше. С большой теплотой вспоминает своих учителей: по истории – Рашита Хасенова, математики – Кактая Галиева, географии – Сыздыка Искакова, русского языка и литературы – Любовь Трубецкую, казахского языка и литературы – Несипкайши Омарову. Гордясь успехами своего ученика, учителя были тогда уверены, что он достигнет больших высот на любом поприще, ибо одарен способностями и огромной тягой к знаниям. После окончания Новосибирского электротехнического института он получил направление в Институт технической кибернетики Сибирского отделения Академии наук СССР. Но судьба распорядилась иначе, молодой инженер был направлен в распоряжение органов КГБ Казахской ССР и всю свою последующую жизнь связал с сис­темой правительственной связи.



На заре своей службы он одержал первую инженерную победу – запустил в эксплуатацию аппаратуру, которую долгое время не могли освоить. Таких достижений в жизни генерала было немало. Он является профессионалом высокого класса, участвовал в разработке более 50 изобретений, нашедших практическое применение, проводил большую работу по освоению и внедрению специальной техники связи на территории республики.



Успешная деятельность Сабета Малгеждаровича отмечалась и на площадках Всесоюзного совещания рационализаторов и изобретателей (1966 год). В частности, подчеркивали, что «…большую работу проводит коллектив Казахстана по автоматизации ВЧ-станций. Инженерные идеи С. Жакипбекова нашли широкое применение в системе правительственной связи. Ряд его рационализаторских проектов, направленных на совершенствование средств связи, передан предприятиям промышленности для реализации их в заводских условиях».



В своей книге «Правительственная связь Казахстана» (2012 г.) он пишет: «…Решающую роль в организации и становлении правительственной связи Казахстана, повышении уровня технических знаний сотрудников сыграли первые начальники ВЧ-станций подразделений правительственной связи КГБ-УКГБ республики. Атмосфера доброжелательности и высокая требовательность к выполнению своих обязанностей позволили обеспечить в коллективах благоприятный морально-психологический климат, способствовавший развитию творческой инициативы сотрудников, их высокую воинскую и трудовую дисциплину.



В дальнейшем такая система служебных взаимоотношений стала традиционной. Она была продолжена и совершенствовалась последующим поколением руководителей».

В апреле 1997 года, после выхода в отставку, он продолжил свой труд в качестве президента телекоммуникационной компании «Нурсат» и принимал участие в создании независимой национальной сети спутниковой связи Рес­публики Казахстан.



Караганда и Павлодар, Атырау и Усть-Каменогорск, другие города и регионы республики помнят его. И о нем говорят с особым уважением и почтением. Сабет Малгеждарович охотно встречается с друзьями, коллегами, ветеранами, делится воспоминаниями и мудрыми советами. Его имя навсегда связано с соотечественниками, многими выдающимися личностями Великой степи – земли Актогая, такими как математик Алимхан Ермеков, академик Орынбек Жаутиков, поэт Нарманбет Орманбетулы, знаменитая домбристка-импровизатор Аккыз, «казахский соловей» Куляш Байсеитова и другими.

В Сабете Малгеждаровиче гармонично сочетаются высокий профессионализм, природный ум и интеллигентность. Чуткое отношение к людям, добропорядочность и внимательность, чувство справедливости снискали ему заслуженный авторитет, что также предопределило в свое время быть избранным председателем Совета ветеранов КНБ. Отдавая все силы и вкладывая душу в работу ветеранской организации, всячески оказывал внимание ветеранам, морально и материально поддерживал их. Внес значительный вклад в развитие этой общественной организации.

Сабет Малгеждарович – тот человек, на котором никак не сказались высокие регалии. Вероятно, в силу того, что он прошел суровую жизненную школу. Да и, как сам он признается, наставниками у него были люди справедливые и мудрые.



Свое 80-летие Сабет Малгеждарович встречает, как всегда, спокойно, без особых приготовлений и помпезности, считая этот возраст чертой особой жизненной мудрости, зрелости и стойкости.

