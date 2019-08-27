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​Пример мужества
Кошкарбек Тусипов

Ньюэлл провел дебютный поединок в рамках турнира Bellator в США по ММА (боям без правил), где победил своего соотечественника Кори Браунинга. Поединок был остановлен в первом же раунде после удушающего приема в исполнении Ника, заставившего оппонента сдаться. В настоящее время в активе однорукого бойца уже 18 проведенных боев при всего двух поражениях, одно из которых – в Dana White’s Contender Series. Кстати, удивительно, но Ньюэлл 11 из 13 досрочных побед одержал удушающими приемами. По факту он приспособился драться с тем арсеналом, который ему дала природа, и научился правильно использовать даже не до конца развитую от рождения левую руку.

Ник всю карьеру мечтал попасть в UFC (самый престижный дивизион), но президент компании номер один в мире Дэна Уайт наотрез отказывался давать шанс инвалиду без одной руки. По его убеждению, устраивать поединки между бойцом без одной конечности и его полностью здоровыми коллегами – неэтично по отношению к обеим сторонам. Вполне возможно, что Ньюэллу все же удастся пробиться в данную лигу.

В это же время на прошедшей неделе был установлен рекорд в ММА. Израильский боец смешанного стиля (MMA) Авив Гозали одержал самую быструю победу в истории турнира Bellator. Бой против белоруса Эдуарда Муравицкого завершился на 11-й секунде после того, как Гозали, сразу же бросившись в ноги, провел сопернику скрутку пятки. В результате белорус не смог продолжить поединок.

Порадовало многочисленных поклонников единоборств и заявление самого известного бойца ММА, ирландского файтера, экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора, который в интервью ESPN признался, что хочет вернуться в UFC. В настоящее время он восстанавливается после операции на сломанной левой руке, которую он перенес в мае. МакГрегор сказал, что для него непринципиально, с кем он столкнется в первом бою после возвращения. Он упомянул бывших соперников, таких как Хабиб Нурмагомедов, Нейт Диас, Дастин Пуарье, Жозе Алду и Макс Холлоуэй, а также отметил возможных новых противников, таких как Тони Фергюсон, Фрэнки Эдгар и Хорхе Масвидал. Напомним, в последнем поединке он проиграл чемпиону из России Хабибу Нурмагомедову.

Кроме этого, Конор выступил с извинениями за то, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов Дублина. Напомним, что в середине августа Сеть взорвало видео с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. На записи был показан инцидент в одном из пабов Ирландии, который произошел еще в апреле. На нем МакГрегор ударил по лицу пожилого человека. Сообщалось, что ирландец решил применить рукоприкладство после того, как посетитель питейного заведения отказался выпить виски, производимый компанией МакГрегора. Зная эпатажность не всегда адекватного ирландца, можно предположить, что это не последний инцидент с его участием, так что лучше всего будет, если он все же вернется на ринг, где встретится с реальными оппонентами.

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