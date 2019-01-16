Пример подали атбасарцы

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Чингиз Ташенов, Акмолинская область

В рамках проекта отработана модель управления многоквартирным домом, который не обслуживался КСК, а проведение капитального ремонта контро­лировалось самими жильцами.

Работа началась с создания группы в мессенджере, общим собранием был утвержден актив дома и общественного объе­динения «Ангел» в качестве управляющей организации. Согласовав все виды предстоя­щих работ, жильцы объявили конкурс среди потенциальных поставщиков услуг и товаров, собрали ценовые предложения.

В «Ангеле» подготовили заявки, они утверждались советом общественного объединения, и только после этого производилась оплата за счет средств полученного гранта. При этом активом дома и советом ОО «Ангел» осуществлялся мониторинг выполняемых работ и проекта в целом.

Полученный результат по сей день радует жильцов. Был капитально отремонтирован фасад здания – утеплены швы, выровнены стены, покрашены и облицованы балконы, заменены козырьки подъездов. В доме также смонтированы пластиковые окна, в подъездах лампы накаливания заменены на диодные. При благоустройстве дворовой площадки строителями отремонтированы футбольное поле и карусель, установлена беседка, а в качестве «довеска» завезен песок.

Весной здесь появятся 5 ска­меек, 3 качели, песочница и карусель. Дом признан победителем городского конкурса по благоустройству. В качестве подарка от городского акимата жильцам пообещали установить во дворе тренажерный комплекс.

Следует особо отметить, что и жильцы в этом доме подобрались активные, инициативные, неравнодушные. Их силами еще в 2016 году сюда была подведена теплотрасса. Граждане сами установили тепловой счетчик, домофоны, капитально отремонтировали крышу. А главное, что и в дальнейшем они готовы следить и бережно обращаться с общим имуществом.

Разумеется, надлежащее содержание многоквартирных домов – проблема не только Атбасара. Повсеместно старое жилье нуждается в ремонте, а потому хочется надеяться, что столь успешное начинание найдет продолжение в других районах области.

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