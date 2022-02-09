Пример с дробью
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Аскер Шыгысов, Северо-Казахстанская область
Дробовые ранения рук, левого бедра и затылка получил от случайного выстрела на охоте 14-летний подросток в Северо-Казахстанской области.
Мальчик госпитализирован в отделение травматологии детской областной больницы. По оценке медиков, состояние пациента средней степени тяжести.
В ходе предварительного следствия было установлено, что подростка ранил его 18-летний брат в результате неосторожного обращения с оружием. Они вместе отправились на охоту в лесопосадку вблизи села Пресновка Кызылжарского района, где и произошла трагедия.
Гладкоствольное ружье было изъято на месте происшествия.