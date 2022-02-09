Пример с дробью

Дробовые ранения рук, левого бедра и затылка получил от случайного выстрела на охоте 14-летний подросток в Северо-Казахстанской области.

Мальчик госпитализирован в отделение травматологии детской областной больницы. По оценке медиков, состояние пациента средней степени тяжести.

В ходе предварительного следствия было установлено, что подростка ранил его 18-летний брат в результате неосторожного обращения с оружием. Они вместе отправились на охоту в лесопосадку вблизи села Пресновка Кызыл­жарского района, где и произошла трагедия.

Гладкоствольное ружье было изъято на месте происшествия.