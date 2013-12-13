Пример служения народу

Общество
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03Другой бы сломался от десятой доли тех проблем. Но благодаря упорному труду, настойчивости, целеустремленности Нурсултан Назарбаев достиг таких высот. Многие сейчас говорят: мол, папа должен помочь, дядя. А здесь – блестящий пример: никаких звонков, никакой поддержки не было, а была лишь опора на собственные силы. Это человек, который сделал себя сам. Каждый раз, сталкиваясь с какими-то трудностями или проблемами, он показывает характер бойца, доказывая, что всегда можно найти выход из любой сложной ситуации, искать компромиссы. Поэтому «Путь Лидера», его история поучительна для всех нас и особенно для молодежи.

Фильм учит, что если вы будете закалять свой характер, упорно работать, совершенствовать себя, вы можете достичь многого. В том или ином деле можно преуспеть, добиться результатов. Тем более сегодня. И несмотря на то, что рыночная экономика пестрит неожиданностями, для хорошего всегда есть место, как есть место и подвигу. Раньше были такие крылатые слова, помните? И сейчас есть место подвигу. Может, носят они иной характер и содержание, но смысл их один и тот же. Человек, который будет бороться и отдаст свои силы, знания, жизнь служению народу, достигнет прекрасных вершин.

Никогда у Нурсултана Назарбаева не было меркантильных, мелких целей. Он всегда думал над тем, как улучшить работу, условия труда простого рабочего человека. В Караганде, когда он был представителем Карметкомбината, он выступал на заседаниях Политбюро. Выступал смело, решительно, убежденно, не скрывая, ставил наболевшие проблемы на обсуждение. Эта черта его характера, отвага, умение поставить вопросы ребром оказались его путеводной звездой. На молодого человека обратили внимание, говорили: в этом парне что-то есть. Эти надежды с лихвой оправдались.

Народ не случайно выбрал Нурсултана Назарбаева Президентом, своим Лидером. Сейчас мы видим, что наше общество развивается. Наша страна стала известным государством, занимает достойное место в мире. К нам приходят иностранные инвесторы, что говорит о высоком доверии к Казахстану. Президент в связи с этим сказал: «Мы гарантируем, что нашей стране можно доверять, я даю честное слово». И слово свое он всегда держит.

Рахман АЛШАНОВ,  президент Ассоциации вузов, ректор университета «Туран»

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