​Примерьте мантию

В рамках очередного заседания совета под руководством его председателя Талгата Донакова утверждены также дифференцированные критерии конкурс­ного отбора кандидатов на вакант­ные судейские должности и методика их применения, базовые параметры нового порядка проведения квалификационного экзамена на должность судьи, рассмотрены вытекающие из изменений в административно-территориальном устройстве представления председателя Верховного суда, предусматривающие образование новых и переименование существующих судов.

В связи с установлением и перераспределением штатной чис­ленности судей вновь образуемых и иных судов, в том числе следственных судов, советом дана рекомендация на назначение ряда действующих судей в названные суды вне конкурсных процедур. Наряду с этим рассмотрена жалоба судьи на решение дисцип­линарной комиссии Судебного жюри. По итогам рассмотрения жалоба удовлетворена.

Советом по итогам заседания приняты соответствующие решения и рекомендации, проинформировали в аппарате Высшего судебного совета Республики Казахстан.