​Примерьте мантию

Заседание проходило под руководством председателя ВСС Анатолия Смолина, с участием представителей юридической общественности.

Как сообщает пресс-служба аппарата Высшего судебного совета, рассмотрению подлежали представления председателя Верховного суда о назначении на должности и освобождении от должностей некоторых председателей судебных коллегий и судей судов республики, обсуждения результатов работы лиц, впервые назначенных на должность судьи, и вопросы организации работы по прохождению стажерами годичной оплачиваемой стажировки.

Так, рассмотрены представления председателя Верховного суда о назначении на должности председателей судебных коллегий по гражданским делам Алматинского городского суда и Северо-Казахстанского областного суда и об освобождении от должности 24 судей республики. Одному судье, достигшему пенсионного возраста, дано согласие на продление председателем Верховного суда срока пребывания в должности.

Кроме того, рассмотрены две жалобы на решения Судебного жюри, по итогам которых решения Судебного жюри признаны обоснованными. Была заслушана информация о работе Судебного жюри, Республиканской комиссии по кадровому резерву и Квалификационной комиссии при ВСС за 2017 год.

Также на заседании подведены итоги работы совета за текущий год, в том числе в части реализации поручений Президента Рес­публики Казахстан по вопросам кадровой политики в судебной системе, данных на VII съезде судей Республики Казахстан и предусмотренных Планом нации «100 конкретных шагов», и определены приоритетные направления деятельности совета на 2018 год.

По итогам заседания советом приняты соответствующие решения и рекомендации.