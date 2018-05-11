Примирением закончилось дело об избиении школьника сельским акимом

Фото : kokshetau.asia
Аким Акмолинской области Малик Мурзалин рассказал, чем закончился скандал вокруг акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова, который избил школьника, передает Bnews.kz
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"Когда этот факт случился, были праздники. В первый же рабочий день мы отстранили его от занимаемой должности. После этого были уже процессуальные действия, которыми занимался аким. В итоге обе стороны пришли к соглашению, они примирились. На этом вопрос закрыт. Дело закрыто", – сообщил Малик Мурзалин.
Напомним, жительница Акмолинской области заявила на странице в Facebook, что ее 14-летнего сына избил аким Коргалжынского сельского округа Жанат Омаров.
Позже в полиции региона подтвердили факт обращения потерпевшей стороны.
26 февраля аким Коргалжынского сельского округа Акмолинской области Жанат Омаров был уволен со своей должности по решению Совета по этике Акмолинской области.