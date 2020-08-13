Приму любое решение руководства. Главный санврач Алматинской области объяснил инцидент
Айдана Демесинова
Главный государственный санитарный врач Алматинкой области Ергали Сыдыманов принес свои извенения из-за резонансного видео, передает Kazpravda.kz.
"Вчера пришли предприниматели, которые продают автозапчасти в ТД "Хабиби". Они пришли и потребовали, чтобы им по возможности открыли торговые точки в этом торговом доме. Вы знаете, что до 17 числа идут карантинные ограничительные меры в связи с COVID-19. Поэтому там был практически такой хороший диалог: эти запчасти они могут продавать в онлайн режиме, это не продукты питания. Тем более, сейчас любую запчасть можно через технический паспорт автомашины заказать и в принципе с доставкой могут принести его на дом. Я всю эту ситуацию объяснил. Они начали говорить, что до этого им никто не объяснял, поэтому они пришли", - сказал Сыдыманов в интервью на странице nur.kanatuly.kz в Instagram.
По словам главного санврача Алматинской области, бизнесмены отнеслись с пониманием к его словам и согласились дождаться снятия ограничительных мер.
"Хочу принести свои извинения. В любом случае, я сын народа и я всегда считал себя частью этого народа. Еще раз прошу прощения. Думаю мои ошибки послужат уроком для моих коллег, руководителей других госорганов и они подумают, прежде чем что либо скажут… Эта ситуация повлияла на меня с морально-психологической стороны. Честно говоря, я не ожидал, что так получится", - продолжил спикер.
Ергали Сыдыманов отметил, что объяснение касательно видео направил в Минздрав РК.
"Меня приглашали в Агентство по делам госслужбы. Я там тоже свои объяснения дал. Любое решение, которое примет руководство, я приму, потому что мы государственные служащие и какие бы меры они бы не приняли я достойно буду это принимать", - резюмировал санврач региона.
Напомним, ранее в социальных сетях было распространено видео встречи чиновника с предпринимателями Талдыкоргана. Горожане пожаловались на неэтичное поведение санврача.
Позже Алексей Цой поручил начать служебное расследование в отношении главного санврача Алматинской области Ергали Сыдыманова.