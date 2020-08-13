Приму любое решение руководства – Сыдыманов о скандале со своим участием
Айдана Демесинова
Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов прокомментировал скандальную ситуацию со своим участием, произошедшую накануне, передает Kazpravda.kz.
Видео с его комментарием опубликовано на странице nur.kanatuly.kz в Instagram.
По словам Ергали Сыдыманова, 12 августа работники торгового дома пришли к воротам здания Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области по вопросу запрета деятельности непродовольственных магазинов.
"Они пришли и потребовали, чтобы их торговые точки открыли. Вы знаете, что до 17 числа идут карантинные ограничительные меры в связи с COVID-19. Поэтому там был практически такой хороший диалог. Эти запчасти они могут продавать в онлайн-режиме, это не продукты питания. Тем более, что сейчас любую запчасть можно через технический паспорт автомашины заказать. Ее с доставкой могут принести на дом. Я всю эту ситуацию объяснил. Они начали говорить, что до этого им никто не объяснял, поэтому они пришли", – сказал Ергали Сыдыманов.
Он также принес извинения за то, что некоторые его слова показались казахстанцам резкими.
"Хочу принести свои извинения. Думаю, мои ошибки послужат уроком для моих коллег, руководителей других госорганов. Эта ситуация повлияла на меня с морально-психологической стороны. Честно говоря, я не ожидал, что так получится", – отметил он.
По его словам, он уже отправил объяснительную записку в Министерство здравоохранения и готов понести наказание.
"Меня приглашали в Агентство по делам госслужбы. Я там тоже свои объяснения дал. Любое решение, которое примет руководство, я приму, потому что мы – государственные служащие. Какие бы меры не приняли, я достойно буду это принимать", – заключил он.
Напомним, ранее в социальных сетях было распространено видео встречи чиновника с предпринимателями Талдыкоргана. Горожане пожаловались на неэтичное поведение санврача.